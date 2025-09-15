En mi atalaya
Que no, que esta noche no ceno en Mérida
A Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre por decir que no
Pensé que solo ocurría tras los almuerzos de trabajo (vaya cursilada) de mi peña de los Impresentables; es lo que tienen esas reuniones amigables en las que por seguir la conversación te ves obligado, casi contra tu voluntad, a seguir el ritmo jartible del resto de la mesa. Terminas pero que muy bien y a la voz de “la última y nos vamos” te das cuenta de que no ves el mundo igual, que intentábamos arreglar, por este orden, Mérida-Extremadura-España-el Vaticano y la Primera RFEF y, a la postre, has dejado los temas para la próxima reunión, en el mismo lugar, con la misma gente y con el mismo ulterior propósito: “yo repito malta porque esta noche no voy a cenar”.
Cuarto de baño
Llegas a casa, meditas la situación y mantienes la intención, determinación, voluntad, ánimo, empeño, deseo, aspiración, interés, plan, idea de “Que no, que esta noche no ceno”. Incluso te planteas, como acicate, ir al cuarto de baño y mirarte al espejo la barriga garbancera como argumento definitivo.
Pese a lo brumoso de la tarde, procuras no cometer el error de decir que no vas a cenar, no vaya a ser que por circunstancia de fuerza mayor tengas que contradecirte y además de mucha barriga te acusen de poca fuerza de voluntad.
Apóstol de la ensaladilla rusa
Sin embargo, al poco, abres la nevera en busca de agua fresca. Menos mal que lo primero que ves es un plato de brócoli y te sientes salvado pues la primera consecuencia del pecado original es la aparición del brócoli sobre la tierra, es castigo divino, es verdura que no existía en el paraíso terrenal, ni en la España de los 70. Pero, ainda mais, en la misma bandeja, cubierto por papel plástico, se atisba un plato de ensaladilla y recuerdas que eres “apóstol de la ensaladilla rusa” y que, total, por un poco no se rompe el propósito. Y vas, y caes. Ya puestos, en el cajón de la nevera parece ser que hay unas lonchas de jamón del barato, esas separadas por una lámina de plástico y te sientes obligado a buscar el punto ”j” del jamón. Y vas y lo encuentras. ¿Y ese yogur caducado? Con un poco de miel encima lo soluciono, que tampoco estamos como para desperdiciar comida. Antes de tirarlo por prescrito, me lo como, que no estamos para tirar nada. ¿Y esa botella empezada?. La verdad es que a estas horas no soy de beber agua ni vino, más, por saltarme la palabra, beberé vino sin agua.
Y ahora ya mejor ceno, pues esta noche, a Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre por decir que no, que esta noche no ceno.
