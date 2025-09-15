Mérida celebra este sábado un día de convivencia para familias de personas con discapacidad intelectual

Plena Inclusión Extremadura, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, celebrará el Día de Convivencia de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual con el fin de promover la inclusión social y participación ciudadana a través de actividades y espectáculos de música y magia.

Bajo el lema 'La magia está en el latir', este evento incluirá talleres infantiles, espectáculos de música y magia, así como diversas actividades dirigidas a las familias, entre otras actividades para promover la inclusión social.

La cita, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre, ha sido presentada este lunes por la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, el director gerente de Plena Inclusión Extremadura, Sebastián González, y la coordinadora del Programa de Familias de Plena Inclusión Extremadura, Almudena Medina.

Actuaciones musicales y de magia

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de la actuación de la batucada Asociación Mudarte, del espectáculo del mago Sergio Barquilla, y de la música a cargo del DJ Iván Corchero de la Asociación Asprovid.

Se trata de un evento de carácter "lúdico y festivo", en el que se instalará una barra a precios populares, y al que podrá acudir cualquier ciudadano para "relacionarse desde la diversión y calma, pero con el sentido de participación, unidad y sentir que vives en comunidad", ha expresado la coordinadora del programa.

Asimismo, se ha habilitado un código QR para la inscripción de familias con hijos en atención temprana o en centros escolares inclusivos y de educación especial que necesiten contar con una persona de apoyo y servicio durante el evento.

La coordinadora también ha recordado que toda la información sobre el evento y el proceso de inscripción está disponible en la página web y redes sociales del colectivo, y ante cualquier duda o consulta puede realizarse directamente a la Federación.

Desde los años 80 con actividades para familias

Por su parte, el director gerente de Plena Inclusión Extremadura, Sebastián González, ha recordado que esta organización lleva "desde los años 80 haciendo jornadas de familias", cuyas actividades están dirigidas a todas las familias, incluidas las "familias jóvenes que tienen hijos en atención temprana o en centros escolares inclusivos o de educación especial” para compartir con otras familias sus experiencias y necesidades.

Finalmente, la delegada de Accesibilidad ha valorado positivamente que Plena Inclusión Extremadura haya dado el paso de "ocupar los espacios públicos municipales para que sus familias puedan disfrutar de la ciudad de Mérida, invitando, además, a toda la ciudadanía", al tiempo que ha subrayado la importancia de generar estos "espacios participativos que no son excluyentes", porque son "de todas y de todos para lograr hacer más visible lo invisible".

Asimismo, ha asegurado que esta jornada de convivencia permite también "hablar de nuestras necesidades y de la de nuestros hijos con discapacidad intelectual". También ha resaltado el apoyo del Ayuntamiento de Mérida "a todas las iniciativas que surgen desde el movimiento asociativo" y ha instado a "seguir avanzando en este proyecto común de sociedad" para lograr la inclusión social y la igualdad de oportunidades.