Resuelve este misterio en Mérida: "¿Quién asesinó al legado imperial?"

Las calles del centro histórico de Mérida se transformarán en el tablero de un gran juego de investigación con la llegada de 'Experiencia inmersiva: Cluedo urbano teatral sobre los misterios de Emérita Augusta', con motivo de los actos conmemorativos del Día de la Ruta de la Plata el próximo domingo 21 de septiembre.

"Una innovadora propuesta cultural", ha señalado el Ayuntamiento de Mérida en nota de prensa, "donde el público se convierte en detective y protagonista de una historia ambientada en la época romana".

Inspirado en el popular juego de mesa 'Cluedo', este espectáculo ofrece una aventura participativa para todos los públicos, donde 80 personas se convierten en investigadores en plena Lusitania romana. El crimen: el asesinato del legado imperial Claudius Licinio Craso, cuyo cadáver ha aparecido brutalmente asesinado tras la visita del emperador Marco Ulpio Trajano.

Dos horas de pura acción y misterio

Durante 120 minutos, el público recorrerá distintas localizaciones del centro de Mérida, acompañados por personajes romanos interpretados por actores y actrices profesionales que guiarán la trama y darán vida a los sospechosos de este crimen de Estado. Solo quienes consigan hilar pistas, observar con atención y deducir con ingenio podrán resolver el misterio.

Se celebrará a las 19.30 horas con el punto de encuentro en las escalinatas del Templo de Diana. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a partir del martes 16 de septiembre a las 12.00 horas a través de www.turismomerida.org

Un guion con alma histórica y tintes de intriga

La historia arranca tras la gloriosa visita del emperador Trajano a Augusta Emérita. El foro aún guarda el eco de los festejos cuando, al amanecer, el cadáver del legado Craso aparece en las escalinatas del tribunal presidencial. Un crimen que no solo sacude a la ciudad, sino que amenaza con manchar la imagen del Imperio.

Bajo el telón de fondo de la Mérida romana, los participantes deberán adentrarse en una historia de ambición, traición y poder, interrogando a personajes históricos, recogiendo pistas y colaborando para descubrir quién, dónde y con qué arma se cometió el crimen.

Esta experiencia es una apuesta por el patrimonio y la participación cultural, que convierte al público en auténtico protagonista de una narrativa que mezcla el rigor histórico con el entretenimiento más actual. "Una forma innovadora de redescubrir Mérida a través del juego, la historia y el teatro", ha concluido el consistorio.