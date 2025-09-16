Habla la empresa
Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: "No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España"
La firma insiste en que "no es un símbolo sino una obra gráfica publicitaria"
"Toro de Osborne no es un símbolo sino una obra gráfica publicitaria, creada en 1956 por encargo de Osborne y cuyo diseño pertenece al Grupo Osborne SA, titular de los derechos de imagen y explotación", ha aclarado la empresa en un comunicado después de que la efigie haya aparecido pintada con la bandera palestina en Mérida.
Además, ha puntualizado que "el Congreso de los Diputados indultó El Toro de Osborne como un elemento cultural integrado en el paisaje español, pero no es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España".
Esta acción se suma a las múltiples manifestaciones a favor del pueblo palestino contra Israel que se han protagonizado en la ciudad de Mérida.
Hace una semana, durante el acto de la entrega de las Medallas por el Día de Extremadura, decenas de personas se agolparon a las puertas del Teatro Romano para protestar por Gaza y otras cuestiones regionales como los incendios, el cierre de Almaraz o la defensa de la Sanidad Pública. La propia presidenta de Extremadura, María Guardiola, condenó además sin dobleces una situación que calificó como "genocidio".
El toro de Osborne está situado en una de las entradas a la capital.
