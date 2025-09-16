Plaza de la Basílica de Santa Eulalia
Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
Varios operarios se están encargando de colocar los vegetales con una grúa en el céntrico lugar
La pared de un edificio de Mérida, en la plaza de la Basílica de Santa Eulalia, empieza a llenarse con las primeras plantas para lucir un enorme jardín vertical. Varios operarios se están encargando de colocar los vegetales con una grúa y en los próximos días la fachada se cubrirá por completo de verde. Los ciudadanos y turistas que pasan por este lugar observan los trabajos con mucho detalle.
Aislante de la contaminación
El céntrico enclave de la capital extremeña sigue mudando su imagen con una nueva ornamentación vegetal que busca mejorar su estética para el disfrute de la ciudadanía. Las plantas se distribuyen en bolsillos de tela negros. Todo ello va sobre una gran estructura métalica de 20 metros de ancho por 17 metros de alto. El jardín vertical crea una infraestructura vegetal que aporta un llamativo estilo al edificio y también sirve como aislante de la contaminación acústica.
