Familia y cultura
Cuatro días de gastronomía y música en el Festival Mundial de FoodTrucks de Mérida, el mejor plan de la semana
De jueves a domingo en el Acueducto de los Milagros y también habrá actividades infantiles
Europa Press
Arranca una nueva edición del Festival Mundial de FoodTrucks, cuya entrada será gratuita. 14 camionetas de comida internacional se darán cita desde este jueves hasta el domingo en el Acueducto de los Milagros de la capital extremeña, donde ofrecerán variedad culinaria, acompañada de actuaciones musicales y eventos infantiles. La actividad fue presentado ayer por el concejal de Turismo, Felipe González, y el representante de la productora Belasa producciones, Juan Manuel Romero.
Programación
En concreto, el certamen abrirá sus puertas a las 20.00 horas de mañana con la apertura de los FoodTrucks, que ofrecerán comida venezolana, mexicana, argentina, coreana, cubana, italiana o uruguaya, y tras lo que comenzará música del 'DJ Barry' y el tributo a 'Camela', a las 21.00 de la noche. Ya el viernes, 19 de septiembre, comenzará a las 13.00 de la tarde el 'DJ 80 Music' y, durante el día habrá juegos infantiles y actuaciones de los tributos 'Elvis Presley'y 'ACDC', a las 22.00 horas. La cita continuará este sábado también a la 13.00 horas, con un pintacaras gratuito y durante el día se podrá disfrutar de juegos infantiles y tributos musicales como 'Marea' y 'Extremoduro', y finalizará con la última actuación a las 22.00 horas. Por último, el evento concluirá el domingo con el show 'Los Payasos de La Tele' a la 13.00 horas y el tributo a 'Mecano' a las 14.00 de la tarde.
Familia y cultura
Este festival que auna la familia y cultura "completa la oferta patrimonial y turística de la ciudad", indicó el edil de Turismo, Felipe González. Por su parte, el representante de la productora Belasa producciones, Juan Manuel Romero dijo que apuestan por el público familiar para intentar "devolver a Mérida el cariño que nos ha dado durante todos estos años".
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
- El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro
- Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida
- Evacuada la residencia de mayores de Arroyo de San Serván por un incendio en las calderas
- Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida