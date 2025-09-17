Doble celebración en Mérida: Día de Maximiliano Macías y cuarto de siglo del IAM

El 17 de septiembre es una fecha muy señalada en el calendario para los emeritenses, y más este 2025 que el Día de Maximiliano Macías ha coincidido también con el vigesimoquinto aniversario del Instituto de Arqueologia de Mérida (IAM y centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura). La ceremonia se está celebrando en estos momentos en el Templo de Diana y ha reunido a representantes de varios sectores de la capital extremeña. El reconocido paleontólogo y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, ha impartido una interesante charla sobre el papel de la infancia y la preadolescencia en la evolución humana a través de los fósiles de individuos que murieron antes de alcanzar la edad adulta. Igualmente, los asistentes han podido disfrutar de un corto sobre el trabajo realizado por el IAM, así como de actuaciones musicales.

Sociedad emeritense

El acto ha sido, en definitiva, un lugar en el que escuchar a grandes conocedores de la historia de Emérita Augusta con el objetivo de poder conocer mejor a la sociedad, que es clave para interpretar el presente y afrontar el futuro.

