Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los asistentes también ha disfrutado de un corto

Doble celebración en Mérida: Día de Maximiliano Macías y cuarto de siglo del IAM

El reconocido paleontólogo y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, ha impartido una interesante charla sobre el papel de la infancia y la preadolescencia en la evolución humana

Cita con la historia en la capital autonómica

Cita con la historia en la capital autonómica

Ver galería

Cita con la historia en la capital autonómica / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El 17 de septiembre es una fecha muy señalada en el calendario para los emeritenses, y más este 2025 que el Día de Maximiliano Macías ha coincidido también con el vigesimoquinto aniversario del Instituto de Arqueologia de Mérida (IAM y centro mixto del CSIC y la Junta de Extremadura). La ceremonia se está celebrando en estos momentos en el Templo de Diana y ha reunido a representantes de varios sectores de la capital extremeña. El reconocido paleontólogo y codirector de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, ha impartido una interesante charla sobre el papel de la infancia y la preadolescencia en la evolución humana a través de los fósiles de individuos que murieron antes de alcanzar la edad adulta. Igualmente, los asistentes han podido disfrutar de un corto sobre el trabajo realizado por el IAM, así como de actuaciones musicales.

Sociedad emeritense

El acto ha sido, en definitiva, un lugar en el que escuchar a grandes conocedores de la historia de Emérita Augusta con el objetivo de poder conocer mejor a la sociedad, que es clave para interpretar el presente y afrontar el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
  2. La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
  3. El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
  4. El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro
  5. Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
  6. Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida
  7. Evacuada la residencia de mayores de Arroyo de San Serván por un incendio en las calderas
  8. Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida

Doble celebración en Mérida: Día de Maximiliano Macías y cuarto de siglo del IAM

Doble celebración en Mérida: Día de Maximiliano Macías y cuarto de siglo del IAM

El día que Mérida agrandó su legado

El día que Mérida agrandó su legado

Cuatro días de gastronomía y música en el Festival Mundial de FoodTrucks de Mérida, el mejor plan de la semana

Cuatro días de gastronomía y música en el Festival Mundial de FoodTrucks de Mérida, el mejor plan de la semana

El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla

El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla

Música, teatro y cine centran el programa de la Sala Trajano de Mérida hasta final de año

Música, teatro y cine centran el programa de la Sala Trajano de Mérida hasta final de año

Aparecen en Mérida pintadas intimidatorias y aterradoras: "Al votante de Vox un tiro en la nuca"

Aparecen en Mérida pintadas intimidatorias y aterradoras: "Al votante de Vox un tiro en la nuca"

La pasarela peatonal y ciclista que cambia Mérida

La pasarela peatonal y ciclista que cambia Mérida

Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: "No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España"

Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: "No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España"
Tracking Pixel Contents