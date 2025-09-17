Música, teatro y cine centran el programa de la Sala Trajano de Mérida hasta final de año

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha presentado este miércoles la programación de la Sala Trajano de Mérida para el último trimestre del año, que incluye más de una veintena de propuestas de teatro, música, danza, clown, cine, espectáculos familiares y talleres formativos. Con esta oferta, la Junta consolida su compromiso de acercar la creación contemporánea y el talento joven a la región, según ha informado en un comunicado.

Diversidad de géneros

"Seguimos firmes en nuestro compromiso de convertir este espacio en un escenario abierto a la diversidad de géneros, con especial atención al talento emergente extremeño", ha resaltado la consejera, acompañada de la directora del CEMART, Nuria Franco; y la directora del IJEx, Raquel Martín. La consejera ha dicho que esta temporada es "rica, variada y con vocación de llegar a todos los públicos: desde el infantil hasta el adulto, desde lo más popular hasta lo más experimental". Además, ha reafirmado que la Sala Trajano es "un espacio donde se cruzan la innovación y la tradición, lo local y lo internacional, siempre con la mirada puesta en fortalecer el tejido cultural extremeño y ofrecer experiencias de primer nivel".

Interior de la Sala Trajano de Mérida / El Periódico Extremadura

Programación

Entre las propuestas teatrales se incluyen seis montajes, como Inteligencia de Arán Dramática, Azul Bosques de El Desván y La farsa negra ¡Atra Bilis! de Laila Ripoll. La música tendrá también un protagonismo especial con seis conciertos que abarcan desde el folk en español de Bambikina hasta la vanguardia contemporánea de Zahír Ensemble, sin olvidar el escaparate al talento emergente que supone el ciclo Panorama Sonoro Joven de Extremadura. El apartado audiovisual contará con dos citas destacadas: Cinebeat & Young, que une proyecciones con música en directo dentro del festival CineBeat de Mérida, y Cine con causa, en la que jóvenes de toda la región presentarán sus cortometrajes. La danza estará representada con Morfeo, una reflexión sobre la identidad y la libertad a través del cuerpo, y el clown llegará de la mano de Baibai, un espectáculo de TUPÁ que aborda con humor y ternura el tabú de la muerte. El público familiar e infantil dispondrá de dos montajes: Jack y las habichuelas mágicas, un musical cargado de fantasía y crítica social, y Muchacha dibuja un chiste, un monólogo ilustrado. Como novedad, la Sala Trajano abrirá sus puertas a la formación con tres talleres: Vive la música - De la idea al escenario, Diseñar para la cámara y Cine con causa, que combina creación con técnica audiovisual y reflexión social.