"La democracia se defiende con respeto y convivencia", ha asegurado María Guardiola
Aparecen en Mérida pintadas intimidatorias y aterradoras: "Al votante de Vox un tiro en la nuca"
La presidenta de la Junta de Extremadura y los partidos políticos del ayuntamiento rechazan de forma unánime estos mensajes de odio
No es un acto vandálico ni una pintada más. Es un acto muy grave y está completamente fuera de lugar. Pintadas con amenazas aterradoras contra los votantes de Vox han aparecido este miércoles en la capital extremeña. En concreto, uno de los mensajes escritos reza: "Al votante de Vox un tiro en la nuca". "En Extremadura no hay espacio para el odio ni para la violencia. Condenamos con rotundidad las pintadas aparecidas en Mérida contra Vox y sus votantes. La democracia se defiende con respeto y convivencia", ha escrito en sus redes sociales la presidenta del Ejecutivo autonómico, María Guardiola.
Osuna
Por su parte, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, ha manifestado "la solidaridad, condena y repulsa" del conjunto de los partidos políticos con representación en el ayuntamiento por unas pintadas aparecidas contra Vox y sus votantes en varios puntos de la localidad. Una condena que se ha expresado, de forma unánime, en la Junta de Portavoces de la corporación municipal. "La ciudad de Mérida no va a tolerar ni va a permitir pintadas contra ningún partido político, ni contra ningún ciudadano colectivo por motivos de creencias religiosas, políticas e ideológicas", ha señalado el primer edil.
Solidaridad
Osuna ha querido de esta forma, junto a los representantes de su propio partido, el PSOE, como del PP, Vox, X Mérida y Unidas por Mérida, mostrar su solidaridad y mandar el mensaje de que el ayuntamiento "va a eliminar de manera permanente cualquier tipo de agresión que se produzca contra la democracia y contra cualquiera de sus representantes".
