El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla

Las calles de Mérida ven circular desde hace apenas unos pocos días a su primer taxi 100% eléctrico. Muy emocionados es como se sienten Fernando Palos de la Fuente y Estefanía Rodea, un joven matrimonio que acaba de aquirir un Tesla, la marca del magnate Elon Musk. Como se pueden imaginar, son la sensación de las paradas y un hito para la movilidad de la ciudad. Ambos han reconocido a El Periódico Extremadura que su coche se ha convertido en "una gran novedad y los clientes se sorprenden". Cambiaron un KIA Carensa por un Tesla sabiendo lo que hacían. "Antes gastábamos mucho más dinero en combustile y ahora menos. Nuestra idea es poner un punto de recarga en el garaje de casa".

Ya circula el primer taxi 100% eléctrico de Mérida. / Javier Cintas

Salto de calidad

No solamente de ahorrar vive el ser humano, ni tampoco esta pareja de taxistas, quienes aprecian en su llamativo coche un enorme salto de calidad tanto en el servicio para los ciudadanos como para sí mismos. “Es el primer taxi totalmente eléctrico de la localidad y el software que lleva integrado el vehículo es una pasada. Además, si cargas la batería en casa, son entre 3 o 5 euros para unos 500 kilómetros de autonomía. El propósito siempre ha sido dar el mejor servicio a los vecinos y turistas, ahora lo seguiremos haciendo con un vehículo de última generación y que no contamina nada", han manifestado. Ya no hará falta irse a Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia para subirse a uno de estos distintivos taxis.

Ya circula el primer taxi 100% eléctrico de Mérida. / Javier Cintas

Suscríbete para seguir leyendo