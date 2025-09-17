El vehículo llama la atención entre los clientes
El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla
Fernando Palos de la Fuente y Estefanía Rodea suman a la flota de taxis de la ciudad un coche de última generación y que no contamina
Las calles de Mérida ven circular desde hace apenas unos pocos días a su primer taxi 100% eléctrico. Muy emocionados es como se sienten Fernando Palos de la Fuente y Estefanía Rodea, un joven matrimonio que acaba de aquirir un Tesla, la marca del magnate Elon Musk. Como se pueden imaginar, son la sensación de las paradas y un hito para la movilidad de la ciudad. Ambos han reconocido a El Periódico Extremadura que su coche se ha convertido en "una gran novedad y los clientes se sorprenden". Cambiaron un KIA Carensa por un Tesla sabiendo lo que hacían. "Antes gastábamos mucho más dinero en combustile y ahora menos. Nuestra idea es poner un punto de recarga en el garaje de casa".
Salto de calidad
No solamente de ahorrar vive el ser humano, ni tampoco esta pareja de taxistas, quienes aprecian en su llamativo coche un enorme salto de calidad tanto en el servicio para los ciudadanos como para sí mismos. “Es el primer taxi totalmente eléctrico de la localidad y el software que lleva integrado el vehículo es una pasada. Además, si cargas la batería en casa, son entre 3 o 5 euros para unos 500 kilómetros de autonomía. El propósito siempre ha sido dar el mejor servicio a los vecinos y turistas, ahora lo seguiremos haciendo con un vehículo de última generación y que no contamina nada", han manifestado. Ya no hará falta irse a Madrid, Sevilla, Málaga o Valencia para subirse a uno de estos distintivos taxis.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026
- El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro
- Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida
- Evacuada la residencia de mayores de Arroyo de San Serván por un incendio en las calderas
- Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida