La feria del centro vuelve a triunfar en Mérida

Nuevo triunfo. La Asociación de Bares, Cafeterías y Restauración de Mérida ha resaltado que el modelo de la Feria de Mérida en el centro "se ha consolidado", y ha demostrado ser "un éxito, tanto en participación ciudadana como en dinamización económica". De esta forma ha valorado Abacare, a través de un comunicado, el desarrollo de las pasadas fiestas, que ha llenado las calles del centro de la capital regional, con un "ambiente alegre y cercano, que ha permitido disfrutar de la festividad", lo cual es "precisamente lo que da sentido a unas fiestas: que la gente salga, comparta y disfrute".

Conciertos

Además, ha resaltado la "gran acogida" que han tenido los conciertos en la plaza de España, que han sido "uno de los elementos que más han dinamizado esta edición", con una asistencia "masiva" a estas actuaciones, que han creado "un ambiente festivo que se ha extendido a bares, terrazas y restaurantes". Este modelo convierte la feria en "un espacio abierto y participativo, donde la música y la convivencia son protagonistas", ha señalado.

Acticidad muy positiva

Así, ha apuntado esta asociación que el formato de feria en el centro ha generado una "actividad muy positiva" para la hostelería local, que ha visto "cómo la afluencia de público se traducía en dinamismo y movimiento en los establecimientos", lo cual "supone empleo, actividad económica y proyección" para la capital autonómica. Finalmente, Abacare ha dicho que este modelo "facilita la participación de diferentes públicos y no limita la fiesta a un solo espacio", tras lo que resalta que "al celebrarse en el centro, la feria se integra en la vida de Mérida y resulta más accesible para los emeritenses y también para los visitantes".