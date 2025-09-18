XMérida denuncia la propaganda del ayuntamiento para tapar el «estado mugriento» del centro y las barriadas

El grupo municipal Por Mérida ha expresado su malestar por la campaña publicitaria que el ayuntamiento ha lanzado recientemente. En concreto, la formación política que lidera Miguel Valdés ha denunciado en un comunicado que "se utilizan imágenes y frases de trabajadores del servicio de limpieza y mantenimiento de jardines con el objetivo de transmitir eficacia y compromiso. Sin embargo, la realidad que vivimos los vecinos emeritenses dista mucho de lo que reflejan esos carteles".

Centro y barriadas

En este sentido, Por Mérida ha lamentado que "las calles del centro presentan acumulación de suciedad y un estado mugriento, manchas en el pavimento permanentes, deposiciones de palomas y malas hierbas, esquinas y mobiliario urbano degradados por micciones de perros... Pero la situación es aún más grave en los barrios de la capital, donde la limpieza es claramente insuficiente y se percibe una dejadez que genera malestar entre los residentes. Aceras llenas de basura, contenedores mal mantenidos, zonas ajardinadas descuidadas y espacios públicos que no reciben la atención que merecen ya se han convertido en la tónica habitual en zonas de San Luis, Nueva Ciudad, María Auxiliadora, Abadías, Montealto, entre otras ubicaciones".

Abandono

"Los ciudadanos no necesitamos una campaña para limpiar la imagen del consistorio, sino una gestión eficaz que garantice una ciudad verdaderamente limpia. La inversión en propaganda resulta ofensiva cuando lo que se ve a diario, es un servicio que no llega a cubrir las necesidades de limpieza de la capital turística y administrativa de Extremadura", han manifestado. Ante esa situación, el partido de Valdés ha pedido al Gobierno municipal que "priorice en lo esencial, que Mérida brille de verdad, no en carteles, sino en sus calles. Una ciudad Patrimonio de la Humanidad no puede permitirse este abandono".