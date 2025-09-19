Una poda de altura para poner guapas a las palmeras de Mérida

Varios de los vecinos vegetales más altos de la capital extremeña estrenan nueva imagen. Operarios municipales han procedido esta mañana a podar las famosas palmeras que están en la céntrica plaza del Arco de Trajano. Las tareas realizadas mencionadas corresponden al mantenimiento anual que hace la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Mérida.

Imagen de la poda de las palmeras. / Alberto Manzano

Expectación

Al tratarse de ejemplares de gran tamaño, dos de los trabajadores han tenido que subirse a una grúa para acicalarlos y ponerlos guapos. "Las labores han consistido en limpiar la corteza y retirar las ramas secas", ha comentado uno de los operarios a El Periódico Extremadura. Los trabajos han despertado mucha expectación.