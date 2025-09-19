Mantenimiento de las zonas verdes
Una poda de altura para poner guapas a las palmeras de Mérida
Los operarios de jardines han realizado los trabajos en la céntrica plaza del Arco Trajano
Varios de los vecinos vegetales más altos de la capital extremeña estrenan nueva imagen. Operarios municipales han procedido esta mañana a podar las famosas palmeras que están en la céntrica plaza del Arco de Trajano. Las tareas realizadas mencionadas corresponden al mantenimiento anual que hace la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Mérida.
Expectación
Al tratarse de ejemplares de gran tamaño, dos de los trabajadores han tenido que subirse a una grúa para acicalarlos y ponerlos guapos. "Las labores han consistido en limpiar la corteza y retirar las ramas secas", ha comentado uno de los operarios a El Periódico Extremadura. Los trabajos han despertado mucha expectación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla
- Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
- Evacuada la residencia de mayores de Arroyo de San Serván por un incendio en las calderas
- Doble celebración en Mérida: Día de Maximiliano Macías y cuarto de siglo del IAM
- Aparecen en Mérida pintadas intimidatorias y aterradoras: 'Al votante de Vox un tiro en la nuca
- El cura de Mérida que confiesa en las puertas de las discotecas