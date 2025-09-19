Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mantenimiento de las zonas verdes

Una poda de altura para poner guapas a las palmeras de Mérida

Los operarios de jardines han realizado los trabajos en la céntrica plaza del Arco Trajano

Imagen de la poda de las palmeras.

Imagen de la poda de las palmeras. / Alberto Manzano

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Varios de los vecinos vegetales más altos de la capital extremeña estrenan nueva imagen. Operarios municipales han procedido esta mañana a podar las famosas palmeras que están en la céntrica plaza del Arco de Trajano. Las tareas realizadas mencionadas corresponden al mantenimiento anual que hace la delegación de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Mérida.

Imágenes de la poda de las palmeras.

Imagen de la poda de las palmeras. / Alberto Manzano

Expectación

Al tratarse de ejemplares de gran tamaño, dos de los trabajadores han tenido que subirse a una grúa para acicalarlos y ponerlos guapos. "Las labores han consistido en limpiar la corteza y retirar las ramas secas", ha comentado uno de los operarios a El Periódico Extremadura. Los trabajos han despertado mucha expectación.

Imágenes de la poda de las palmeras.

Imagen de la poda de las palmeras. / Alberto Manzano

