La Cofradía del Calvario de Mérida celebra 125 años a las espaldas llenos de fe: todos los actos del aniversario

Mérida caerá rendida los próximos meses de octubre y noviembre ante la cofradía más antigua de la ciudad para celebrar por todo lo alto sus 125 vueltas alrededor del sol. Será una emoción inmensa y una alegría que no cabrá en el pecho para los amantes de la Semana Santa, ya que se vivirá un momento muy esperado con una procesión extraordinaria y un concierto de bandas en el Teatro Romano para conmemorar el cumpleaños de la Hermandad del Calvario, que es una "referencia" para la capital de Extremadura. Así se pronunció este pasado viernes el portavoz municipal emeritense, Julio César Fuster, en la presentación del programa de esta efeméride, donde manifestó que el ayuntamiento tiene un "compromiso inequívoco" con el mismo.

Referencia y compromiso

"La Hermandad del Calvario es una referencia para Mérida, sin duda alguna. Es una de esas organizaciones que hacen, han hecho y harán ciudad", apuntó. También felicitó a los hermanos por su 125 aniversario y por "tantos años de compromiso con la Semana Santa", momento en el que tuvo palabras de agradecimiento por su historia y trayectoria en la localidad. Por su parte, el hermano mayor de la Cofradía, Julio Sánchez, mostró su agradecimiento a la gente y a los grupos que se han implicado en este aniversario, entre los que cito al consistorio, la Junta de Cofradías, los hermanos y empresas privadas del municipio.

Programación

Asimismo, diputado mayor de Gobierno, Francisco Morcillo, desgranó la programación que arrancará, el sábado 18 de octubre, con la procesión extraordinaria en la que participarán los seis pasos de la Hermandad y el paso de la Entrada en Jerusalén, de la Cofradía Infantil, ya que este paso está cedido a la Cofradía Infantil por parte del Calvario.La procesión saldrá desde la Ermita del Calvario y recorrerá las calles del centro para regresar haste el barrio, indicó Morcillo. Por otro lado, se ha programado un ciclo de charlas coloquio que se iniciará el 24 de octubre con una ponencia sobre la historia de la Hermandad a cargo de Ángel de las Heras, a la que seguirá el 31 de octubre una conferencia sobre el significado de las tradiciones, a cargo de Mario Hernández. Del mismo modo, el 21 de noviembre será el turno de una mesa redonda con la presencia de los exhermanos mayores de la Cofradía, y concluirá el 29 de noviembre con una ponencia a cargo del capataz sevillano Antonio Santiago. En medio de toda la programación, habrá un certamen de bandas en el Teatro Romano con la presencia de la Banda de Cornetas y Tambores de la OJE de Mérida, Agrupación Musical Nuestra Señora de La Paz, Banda de Cornetas y Tambores 'Virgen del Pilar de Villafranca de los Barros, Agrupación Musical La Oliva de Mérida, cerrando el cartel la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana. El programa incluye una interesante exposición, en la sede de la Junta de Cofradías, sobre la historia de la hermandad a través de sus imágenes y un torneo de pádel.