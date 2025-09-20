Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Festejar y reivindicar

El parque de las Siete Sillas de Mérida crea conciencia y se transforma en el corazón de la inclusión

Celebración del Día de Convivencia de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Plena Inclusión Extremadura ha celebrado este sábado el Día de Convivencia de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual con un evento lúdico-festivo en el parque de las Siete Sillas de Mérida. Lo que se ha pretendido con el acto es que la sociedad puediera dar otro paso más en la compresión de este trastorno del desarrollo neurológico. Festejar y reivindicar han sido los principales hilos conductores de la actividad inclusiva.

Música y magia

Bajo el lema 'La magia está en el latir', la cita ha incluido talleres infantiles, espectáculos de magia, así como pasatiempos musicales. Por aquí les dejamos el álbum de fotografías más destacadas de la jornada que se ha organizado:

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

Convivencia e integración.

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
  2. La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
  3. El cura de Mérida que confiesa en las puertas de las discotecas
  4. El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla
  5. Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
  6. Nueva imagen en el Templo de Diana de Mérida para proteger sus muros romanos
  7. Doble celebración en Mérida: Día de Maximiliano Macías y cuarto de siglo del IAM
  8. Aparecen en Mérida pintadas intimidatorias y aterradoras: 'Al votante de Vox un tiro en la nuca

El parque de las Siete Sillas de Mérida crea conciencia y se transforma en el corazón de la inclusión

El parque de las Siete Sillas de Mérida crea conciencia y se transforma en el corazón de la inclusión

Agustín Velázquez Jiménez recibe el Premio Genio Protector por su compromiso con el patrimonio de Mérida

Agustín Velázquez Jiménez recibe el Premio Genio Protector por su compromiso con el patrimonio de Mérida

Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida

Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida

La Cofradía del Calvario de Mérida celebra 125 años a las espaldas llenos de fe: todos los actos del aniversario

La Cofradía del Calvario de Mérida celebra 125 años a las espaldas llenos de fe: todos los actos del aniversario

Concentración y fiesta motera en Mérida: rutas, comida, bebida y conciertos para los asistentes

Concentración y fiesta motera en Mérida: rutas, comida, bebida y conciertos para los asistentes

Una poda de altura para poner guapas a las palmeras de Mérida

Una poda de altura para poner guapas a las palmeras de Mérida

Nueva imagen en el Templo de Diana de Mérida para proteger sus muros romanos

Nueva imagen en el Templo de Diana de Mérida para proteger sus muros romanos

El cura de Mérida que confiesa en las puertas de las discotecas

El cura de Mérida que confiesa en las puertas de las discotecas
Tracking Pixel Contents