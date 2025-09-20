El parque de las Siete Sillas de Mérida crea conciencia y se transforma en el corazón de la inclusión

Plena Inclusión Extremadura ha celebrado este sábado el Día de Convivencia de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual con un evento lúdico-festivo en el parque de las Siete Sillas de Mérida. Lo que se ha pretendido con el acto es que la sociedad puediera dar otro paso más en la compresión de este trastorno del desarrollo neurológico. Festejar y reivindicar han sido los principales hilos conductores de la actividad inclusiva.

Música y magia

Bajo el lema 'La magia está en el latir', la cita ha incluido talleres infantiles, espectáculos de magia, así como pasatiempos musicales. Por aquí les dejamos el álbum de fotografías más destacadas de la jornada que se ha organizado:

Convivencia e integración. / Ayuntamiento de Mérida

