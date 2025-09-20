Museo Nacional de Arte Romano
Agustín Velázquez Jiménez recibe el Premio Genio Protector por su compromiso con el patrimonio de Mérida
También fue galardonada la Universidad de Extremadura en la categoría de instituciones
La Asociación de Amigos del Museo y la Fundación de Estudios Romanos entregó ayer en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida el Premio Genio Protector de la Colonia Augusta Emerita al exjefe de Documentación del MNAR (una figura fundamental que coordinó el archivo de las instalaciones), Agustín Velázquez Jiménez, por su destacada labor de investigación y preservación del patrimonio. También fue galardonada la Universidad de Extremadura en la categoría de instituciones.
Himno y emoción
Lo de Agustín fue un reconocimiento por su himno constante para que se reconocieran y salvaguardaran los numerosos tesoros de la capital extremeña. Así lo vivieron los invitados que disfrutaron de la gala y rindieron un caluroso aplauso a Velázquez Jiménez por su reconocida trayectoria profesional. La emoción inundó por completo el distinguido lugar.
