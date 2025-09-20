Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Súbete a la comida sobre ruedas y baila con Marea y Extremoduro: el plan que no te puedes perder en Mérida

La gastronomía y la música ya acampan alrededor del Acueducto de Los Milagros

Ambiente del festival culinario junto al Acueducto de Los Milagros, ayer.

Ambiente del festival culinario junto al Acueducto de Los Milagros, ayer. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Los emeritenses ya disfrutan de la música y la oferta gastronómica de 14 restaurantes sobre ruedas junto al Acueducto de Los Milagros. El Festival Mundial de FoodTrucks aterrizó este pasado jueves en la capital extremeña para quedarse todo el fin de semana. El evento reunió ayer muy buen ambiente y se espera que esa sea la misma tónica del sábado y del domingo.

Tributos a 'Elvis Presley' y 'ACDC'

Aquellos que se acercaron ayer pudieron viajar con los sabores de la comida de diferentes países y bailar con la música de los tributos a 'Elvis Presley' y 'ACDC'. Asistir a este tipo de eventos se ha convertido en una nueva forma de estar en el mundo y socializar, y en el caso de Mérida, es una experiencia que no solo se vive entre amigos o en pareja, sino también en familia. Los oídos y voces de los asistentes estuvieron al servicio de los músicos que pusieron todo de su parte para animar la cita.

Programación para hoy y mañana

De amenizar el festival este sábado y domingo se ocuparán varias actividades, comenzando con un pintacaras gratuito (13.00 horas) y durante el día se podrá disfrutar de juegos infantiles y tributos musicales como 'Marea' y 'Extremoduro', y finalizará con la última actuación a las 22.00. Por último, el evento concluirá el domingo con el show 'Los Payasos de La Tele' a la una de la tarde y el tributo a 'Mecano' a las 14.00 horas. La cita culinario y musical posee un gran poder de convocatoria.

Los FoodTrucks toman la ciudad

