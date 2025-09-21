La "tentación" de Judas Iscariote

El nombre de Judas era bastante corriente entre los judíos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se citan varios personajes con este nombre, lo que indica lo común de esta nominación; Judas Macabeo, Judas Santiago, Judas Galileo, Judas Barsabás, Judas Tadeo, etc. Un nombre bien documentado en la zona de Jerusalén por la necrópolis judeocristiana del Monte de los Olivos. Más interesante es, -en este caso-, la segunda parte del nombre (apelativo) que no apellido: “Iscariote”. Tal vez porque su origen fuera Qariot, antigua ciudad del sur de Judea, cuya denominación viene de una deformación del latín Sicarios, lo que podría indicar que Judas Iscariote era además un nacionalista. Por tanto, un hombre visceralmente enfrentado al dominio que Roma ejercía sobre su patria, su gente y él mismo. Un nacionalista dispuesto a pactar con el “diablo” para acabar con el sometimiento de su pueblo a los romanos. Más el diablo se le aparece nada menos que en forma del hijo de Dios; Jesucristo. El nuevo Rey de su pueblo. Con un poder divino capaz de calmar las tempestades, hacer firme las aguas bajo sus pies, devolver la salud a los enfermos, la vista a los ciegos, la vida a los difuntos...

Contra los romanos

Judas es atónito testigo de este impresionante poder, por lo que en varias ocasiones insta a Jesús a utilizarlo contra los romanos. Pero no era esa la revolución que el Hijo de Dios vino a realizar entre los hombres. Judas no entendió esto y tal vez ese fuera su auténtico error, su verdadera "tentación”. Los historiadores no han encontrado una explicación coherente a la “traición” de Judas. Tal vez porque no existió como la han transmitido de generación en generación. Sus propios contemporáneos Mateo y Lucas, -- se limitan a citar a Judas Iscariote como instrumento por el que se llega a prender a Jesús. Y el propio Jesucristo suscita un hálito de “sorpresa” cuando la turbamulta llega al huerto de Getsemaní: “¿Venís a prenderme con espadas y garrotes como a un ladrón, cuando todos los días estaba en el templo enseñando y no me prendisteis…?” No hubiera sido necesario que Judas denunciara a Jesús para que este fuera prendido por el Sanedrín en cualquier momento. Creo que la debilidad de Judas fue tentar a Jesús. Poner al Maestro en una situación límite que le hiciera reaccionar con todo su poder sobrenatural contra quienes le acusaban de blasfemo, contra quienes por esto le hacían reo de muerte.

Pasividad

Al fin y al cabo, una debilidad tan humana como la que llevó a Pedro aquella misma noche a negar a Jesús tres veces. O la que hizo que muchos de los doce se escondieran presas del pánico tras la detención de su Maestro. Cuando Judas contempla la pasividad de Jesús ante sus captores, la resignación con la que se entrega - cual cordero que llevan al matadero para que se cumpla así la profecía-, se da cuenta verdaderamente de lo inútil de su acción que él mismo lamentará más que nadie. Pero ya no puede hacer nada para reparar su error. Ha contribuido con su denuncia a que se cumpla lo escrito. Todo lo contrario de lo que él mismo pretendía. Las horas que preceden a su final son sin duda un “calvario” paralelo para este desdichado. Le ahoga la ansiedad, el dolor, la desesperación, el remordimiento, la impotencia ante la solución para reparar su doble error. Deambula por las calles maldiciéndose, llorando lágrimas de sangre.

30 malditos siclos de plata

Ni siquiera arrojar a las puertas del Sanedrín aquellos treinta malditos siclos de plata. Mateo (26:15) -simbólico pago a su desgraciada determinación, - le aporta un ápice de tranquilidad. (Es claro que Judas no denuncia a Jesús por dinero, no lo necesitaba ya que el mismo además de ser el ecónomo del grupo, disponía de los recursos suficientes para sufragar- y lo hacía- los gastos que los doce y el Maestro necesitaran en cada momento). Más tarde, aquella misma noche pone fin a su vida. Poco importa la forma ya sea como dice Mateo o como cuenta Lucas. La suerte de Judas Iscariote en el más allá, es sin duda un secreto de Dios. Tal vez en el último suspiro de su vida tuvo la oportunidad de arrepentirse no solamente de su “tentación”, sino de la propia desesperación que le llevó a tan trágico final por sus acciones. Dios en su infinita misericordia seguramente le habrá perdonado ambas cosas. ¿Nosotros, quienes somos para juzgarlo?