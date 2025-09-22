La autopista ferroviaria de Mérida se consolida como nodo clave en la logística ferroviaria de Extremadura gracias a su nueva playa de vías

El director general de Movilidad y Transportes de la Junta de Extremadura, Cristóbal Maza Olivera, ha visitado este lunes la terminal ferroviaria de ExpacioMérida y ha mantenido un encuentro con responsables de Extremadura Avante Logística, Tramesa, Medway y ADIF, coincidiendo con la recepción de las obras de las instalaciones necesarias para permitir la intermodalidad carretera-ferrocarril mediante una playa de vías con una losa de transferencia de cargas y su conexión con la Red Ferroviaria de Interés General.

Para ello se han instalado dos ramales en la línea L516 Mérida-Los Rosales permitiendo así la conectividad con la Terminal de mercancías, contando con dos desvíos de enlace que permiten la operativa con la vía general, uno para incorporarse a la misma en sentido Mérida, y otro para hacerlo en sentido Los Rosales hacia Sevilla.

Otra imagen de la visita. / Cedida por la Junta de Extremadura

A este respecto, los trabajos han consistido, entre otras actuaciones, en la conexión de la terminal ferroviaria a la Red Ferroviaria de Interés General, una zona de transferencia de cargas para almacenamiento y manipulación, viales de acceso a la terminal de mercancías con la red viaria exterior, caseta de control de acceso a la terminal y edificio de oficina, y una báscula para pesaje de camiones.

La terminal ferroviaria está compuesta por dos vías, de las cuales una se empleará como vía de carga y descarga, y la otra se empleará para poder realizar las maniobras de las locomotoras.

La empresa

Tramesa es la empresa que realiza actualmente el servicio de la autopista ferroviaria entre Valencia y Madrid, y hace unas semanas desarrolló pruebas hasta la estación de ferrocarril de Mérida. Este lunes han visitado la terminal ferroviaria de ExpacioMérida para comprobar que puedan llegar hasta ella y ampliar así el recorrido desde Valencia hasta la plataforma logística.

Visita a la terminal. / Cedida por la Junta de Extremadura

Además de Maza Olivera, al encuentro han asistido el director general de Tramesa, Jesús Calvo; el director de Servicios Logísticos de ADIF, Luis Moreno; el coordinador de Logística de Extremadura Avante, Juan Manuel Cabo; y el director general de Medway, Vicente Herrero, entre otros cargos directivos.