Levantamiento de nietos por Mérida O los 10.000 pasos por la Isla

Dice Pelín el exquisito (no confundir con Merlín el mago que ese no existió) que ante las dificultades que tengo en el “levantamiento de nietos” pues antes los cogía de dos en dos y ahora de uno en uno y con dificultades, ha decidido ponerme a régimen para endurecer los brazos que debe ser lo único, bueno, mejor dejo ese argumento; total, que me exige andar 10.000 pasos por la Isla de Mérida como primera medida o, en la comida con los Impresentables, tomar agua con gas.

El reloj de Google

He optado por los 10.000 pasos y para ello cuento con el reloj de Google que me trajeron los Reyes Magos y que no falla (con a). 10.000 pasos vienen a ser 6 kilómetros; he hecho mis cálculos personalmente porque Pelín va por aire, por el aire, por el aire, y no calcula bien en tierra y, entre mi casa y Televisiónextremeña, hago unos 2.500 pasos ida y vuelta. Pero entre la Argentina y el Baltasar por lo menos hay 3.000 pasos, con lo que tendré que ir casi a diario al Baltasar, para ponerme fuerte. Entre mi casa y San José/La Cena casi 1000 y entre la Argentina y Santa Eulalia 1.500. Entre la Argentina y Cantarranas prácticamente los 10.000. Me esperan unos meses del coro al caño y del caño al coro, aunque quizá deba ir dos veces al día al Baltasar, "pa lo mío". Otra consecuencia puede ser la resaca física o metafísica, pero ese es otro cantar.

Cuerpo para farolillos

Esto de estar gordo y flojo no debería estar estigmatizado (le estoy pillando gusto al estigma) pero lo cierto es que Pelín ha detectado que no tengo el cuerpo para farolillos y él de farolillos es cum laude. Me estoy imaginando cómo voy a quedar tras este tratamiento, al fin y a la postre si quieres algo nuevo en tu vida primero debes ser capaz de imaginarlo, aunque he dicho postre y ya se me ha ido la imaginación a otro sitio. Miren, no me tomen por “cérrimo” pero estoy en el lugar del mundo donde mejor se pueden hacer 10.000 pasos, solo con recorrer la Isla y las plataformas únicas ya va uno aviado. Antes había riesgo en algunos pasos de peatones suicidas (el de Cabo Verde, por ejemplo, aunque, bien mirado, más que los pasos suicidas son los conductores temerarios), pero eso se solucionará gracias a los pasos de peatones inteligentes (esto deseando verlos) que supongo inaugurará ARO un día de estos. A ver, a ver qué cara pone el Exquisito cuando adelgace y me quede tipín.