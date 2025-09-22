El Mangafest regresa a Mérida cargado de viedojuegos, anime, manga y novedades

Se acabó la espera. El Festival de Videojuegos y de la Cultura y Ocio Asiático Mangafest, que celebra este fin de semana en la capital extremeña su edición 'Deluxe', espera congregar a más de 9.000 personas, lo que le convierte en un referente nacional en este tipo de eventos, según se ha puesto de manifiesto durante su presentación. El Ayuntamiento de Mérida ha mostrado su firme respaldo a este tipo de eventos que ofrece "alternativas de ocio saludable para el público tanto familiar como juvenil", según la edil de Comercio, Laura Iglesias. Organizado por la promotora BWG, IFEME se celebrará el 27 y 28 de septiembre en IFEME con horario de 11.00 a 20.00 horas, donde familias y aficionados al manga, anime, ocio digital y el entretenimiento podrán disfrutar de dos jornadas cargadas de actividades, según su ha dicho responsable David Herrera.

Una imagen del último Mangafest en la capital regional. / Ayuntamiento de Mérida

Principales actividades

El carismático festival contará con zona Free Play, torneos, Realidad Virtual y una gran selección de videojuegos, desde las últimas novedades hasta los clásicos de siempre. Tampoco faltarán actividades relacionadas con el Cosplay, como concursos, pasarelas o photocalls, entre otros, ni con la K-Pop ty, como novedad, se contará con una zona de ciencias, con drones y experimentos. En esta edición estarán dos invitados en exclusiva, como son San Pito Pato (youtuber, influencer y cómico), y Mario García, voz de doblaje de Spiderman. El primero estará los dos días que dura el evento, mientras que Mario García participará el sábado, 27 de septiembre y tendrá una sesión de firmas y fotos cuya recaudación irá destinada a un motivo solidario. En la Zona Free Play habrá diferentes puestos de pasatiempos con muchas sorpresas y no faltará la Zona Just Dance y como novedad se organiza un Laberinto del Juego del Calamar, inspirado en la famosa serie de Netflix.