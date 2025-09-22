Cuatro días para comprar calidad a precio de ganga en 60 tiendas de Mérida

El universo de las gangas y los chollos regresa de nuevo a la capital regional. La Asociación de Comerciantes de Mérida 'Emérita Augusta', con la colaboración del ayuntamiento emeritense, organiza esta semana, del miércoles 24 al sábado 27 de septiembre, la segunda edición del Outlet Urbano 2025, en el que participan 60 empresas locales. De este modo, las entidades de la asociación de comerciantes de la localidad, junto con establecimientos invitados, ofrecerán productos de muy buena calidad con descuentos de hasta el 80 por ciento, disponibles tanto en el interior de los comercios como en expositores instalados en la propia calle, en los accesos a los negocios, convirtiendo el centro y otros barrios en un "gran escaparate" al aire libre.

Chollos y rebajas en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Aparcamiento en el centro

El Outlet Urbano está dirigido a todos aquellos que deseen disfrutar de "precios excepcionales mientras apoyan el comercio local", ha señalado el consistorio de la capital autonómica, que ha añadido que el fin es "dar salida al stock acumulado, impulsar las ventas, fidelizar clientes y fortalecer la red empresarial de la ciudad". Igualmente, la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta y Telpark, que gestiona aparcamientos regulados en el municipio, han renovado su convenio de colaboración en una campaña, que se extenderá desde el 8 al 30 de septiembre, con el objetivo de promover el comercio y la hostelería local, garantizando que el estacionamiento no suponga un "obstáculo" para disfrutar de la oferta del centro histórico.

