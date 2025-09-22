Bombas y nueva canalización
Pequeñas obras para solucionar los daños que provocan las lluvias en la Casa del Anfiteatro de Mérida
La inversión asciende a 15.321 euros
El recinto arqueológico de la Casa del Anfiteatro mejora su sistema de drenaje a través de unas pequeñas obras que el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, en coordinación con el ayuntamiento emeritense, inició la semana pasada. En total, la inversión asciende a 15.321 euros (IVA incluido) y permitirá contrarrestar las deficiencias que se producen en las instalaciones cada vez que llueve con fuerza. Cabe destacar que cuando diluvia, el recinto recoge el agua que cae en el espacio pero, además, asume la que procede del anfiteatro, a través de una vieja canalización que cruza la calle. "Toda esa agua adicional causa daños en los monumentos y en los mosaicos de la casa romana. Para evitarlo, o más bien aminorar el impacto, se va a instalar un sistema que recoja el agua pluvial procedente del anfiteatro y la conduzca, por medio de bombas y una nueva canalización, a la red de saneamiento municipal, mediante el talud de tierra existente en el interior del enclave de la casa del anfiteatro. De esta manera, se reducirá la entrada del agua en la zona arqueológica", ha explicado el Consorcio en sus redes sociales.
Vegetación y bancos
Después de esta intervención, también se mejorará el entorno donde se han realizado los trabajos. Se plantará más vegetación en el talud de tierras y se colocarán bancos, creando un sitio más agradable para el descanso y la visita. La actuación forma parte del trabajo del Consorcio para cuidar el patrimonio y ofrecer espacios de calidad a los vecinos y turistas.
