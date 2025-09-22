Empieza el trecenario en honor a Santa Eulalia, una de las citas más esperadas de Mérida

Con la recta final del mes de septiembre llega uno de los cultos religiosos más esperados y más importantes de la capital extremeña, la festividad del trecenario en honor a la Mártir Santa Eulalia (patrona de Mérida). La cita ha comenzado hoy, lunes 22 de septiembre, y continuará hasta el próximo 4 de octubre de este 2025 con tres ejercicios: el primero a las 09.30, el segundo a las 19.30 y el tercero a las 20.30 horas. El 5 de octubre tendrá lugar el popular besamanos y al día siguiente se celebrará la misa por los hermanos difuntos de la Asociación de la Virgen y Mártir Santa Eulalia.

Trece días para honrar a la patrona emeritense. / Alberto Manzano

Devoción infinita

Durante la celebración, la imagen de Santa Eulalia se ubicará en el presbiterio de la basílica emeritense. Volverá a su tradicional camarín al día siguiente después de que termine la mencionada eucaristia. La devoción de los vecinos de Emérita Augusta por su patrona, la Mártir, es inagotable e infinita. Esto se refleja cada año a través de los numerosos actos que se desarrollan en torno a la alcaldesa perpetua, los cuales consiguen aglutinar a un nutrido número de fieles que acuden a profesarle su fe.