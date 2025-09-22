Los Porrino: saga de amor en piedra y verde

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Hay familias que destacan en el mundo del arte o de la política, pero si un apellido brilla en su compromiso por mejorar Mérida es el de los Porrino, expertos en mimar a diario cada piedra y zona verde de una Ciudad Patrimonio

Antonio J. Sánchez

Juan José Ventura

Juan José Ventura

Mérida

«Ahora ellos forman parte de la historia de Mérida». Así de orgulloso se muestra Ángel Porrino, peón en el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida, que gestiona FCC Medio Ambiente. Jubilado, tras 35 años de trabajo, sus hijos Israel, capataz en el servicio de limpieza en turno de noche; Javi, oficial jardinero experto en poda; y David Porrino, peón en el servicio nocturno son los dignos continuadores de una saga familiar marcada por el amor a la ciudad y la vocación porque ésta ofrezca siempre su mejor cara.

Javier Porrino se dispone a subir a una de las palmeras de la Plaza de España de Mérida.

Javier Porrino se dispone a subir a una de las palmeras de la Plaza de España de Mérida. / Javier Cintas

«Para mí el ejemplo de mi padre influyó en todo, porque él me hablaba de que le gustaba mucho su trabajo y de la importancia de su labor para la ciudad»

Israel Porrino

— Capataz del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria en turno de noche , con 25 años de experiencia

Si de algo se sienten orgullosos es de hacer más habitable una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para Israel «Mérida es una ciudad con un valor histórico y cultural enorme y trabajar aquí implica una gran responsabilidad, manteniendo limpios y cuidados los espacios para vecinos y turistas».

Israel Porrino, capataz del servicio de limpieza en turno de noche, con 25 años de experiencia.

Israel Porrino, capataz del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria en turno de noche, con 25 años de experiencia. / Javier Cintas

No coinciden en sus turnos de trabajo. Eso quiere decir que siempre hay un Porrino velando por Mérida. Mientras David e Israel están en el turno de noche, Javi no duda en montar por las mañanas en su grúa para poner a punto, por ejemplo, las palmeras de la Plaza de España. «Trabajar por la noche para que cuando los ciudadanos se levanten vean una ciudad limpia es un orgullo», añade David, que apenas lleva un año como peón.

Javi Porrino poda una palmera de la Plaza de España.

Javi Porrino poda una palmera de la Plaza de España. / Javier Cintas

«Cada vez que termino una jornada y veo un parque cuidado y limpio para el disfrute de los vecinos, siento que continúo el legado de mi padre»

Javi Porrino

— Oficial jardinero especialista en poda en turno de mañana, con 20 años de oficio

Un padre que influyó en todo

La limpieza de la ciudad es un tema que preocupa y asunto de debate incluso en reuniones familiares: «para mí el ejemplo de mi padre influyó en todo, porque él me hablaba de que le gustaba mucho su trabajo y de la importancia de su labor para la ciudad», señala Israel.

Javi Porrino, oficial jardinero, especialista en poda en turno de mañana.

Javi Porrino, oficial jardinero, especialista en poda en turno de mañana. / Javier Cintas

Con los años el servicio de limpieza ha cambiado mucho en Mérida. Ahora se trabaja con maquinaria más moderna, equipos de protección y más recursos para hacer la traea de forma más eficiente. Sin embargo, el esfuerzo personal, la constancia y el sentido de responsabilidad hacia la ciudad y sus vecinos permanecen invariables.

Irael y David ayudan a la retirada de una de las hojas de palmera.

Israel y David ayudan a la retirada de una de las hojas de palmera. / Javier Cintas

«Mi objetivo cada día es que todos los que vengan a visitar Mérida la vean bien y se vayan con la idea de que es una ciudad muy limpia»

David Porrino

— Peón en el servicio limpieza nocturno, incorporado recientemente

Responsabilidad, humildad y respeto

Javi insiste en valores como la responsabilidad, la humildad y el respeto hacia los compañeros y hacia el entorno. «Cada vez que termino una jornada y veo un parque cuidado, limpio y bonito para los vecinos, siento que estoy continuando el legado de mi padre», concluye.

David Porrino, último de la saga en incoporarse al servicio.

David Porrino, último de la saga en incoporarse al servicio. / Javier Cintas

David, último en incorporarse al servicio afirma que su objetivo es «que todo el mundo que venga a visitar Mérida la vea muy bien y que se vayan de aquí con la idea de que es una ciudad muy limpia».

Ángel Porrino, peón en el servicio de limpieza durante 35 años.

Ángel Porrino, peón en el servicio de recogida de residuos y limpieza viaria durante durante 35 años. / Javier Cintas

«A mis hijos les digo que trabajen siempre con respeto, tanto hacia sus compañeros como hacia los vecinos de la ciudad»

Ángel Porrino

— Padre, peón en el servicio de limpieza durante 35 años. Jubilado hace 8 meses.

El fundador de la saga

Finalmente, el fundador de la saga, Ángel Porrino, recuerda que cuando comenzó todo era más manual. Ahora ver a sus tres hijos en el servicio para él «es como si una parte de mi vida continuara a través de ellos. Les digo que trabajen siempre con respeto, tanto hacia sus compañeros como hacia los vecinos».

El padre y los tres hijos comentan la jornada.

El padre y los tres hijos comentan la jornada. / Javier Cintas

Javi, en la plaza de España de Mérida.

Javier Porrino, en la plaza de España de Mérida. / Javier Cintas

