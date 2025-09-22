Los Porrino: saga de amor en piedra y verde
Hay familias que destacan en el mundo del arte o de la política, pero si un apellido brilla en su compromiso por mejorar Mérida es el de los Porrino, expertos en mimar a diario cada piedra y zona verde de una Ciudad Patrimonio
«Ahora ellos forman parte de la historia de Mérida». Así de orgulloso se muestra Ángel Porrino, peón en el servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y mantenimiento de jardines de Mérida, que gestiona FCC Medio Ambiente. Jubilado, tras 35 años de trabajo, sus hijos Israel, capataz en el servicio de limpieza en turno de noche; Javi, oficial jardinero experto en poda; y David Porrino, peón en el servicio nocturno son los dignos continuadores de una saga familiar marcada por el amor a la ciudad y la vocación porque ésta ofrezca siempre su mejor cara.
«Para mí el ejemplo de mi padre influyó en todo, porque él me hablaba de que le gustaba mucho su trabajo y de la importancia de su labor para la ciudad»
Si de algo se sienten orgullosos es de hacer más habitable una ciudad Patrimonio de la Humanidad. Para Israel «Mérida es una ciudad con un valor histórico y cultural enorme y trabajar aquí implica una gran responsabilidad, manteniendo limpios y cuidados los espacios para vecinos y turistas».
No coinciden en sus turnos de trabajo. Eso quiere decir que siempre hay un Porrino velando por Mérida. Mientras David e Israel están en el turno de noche, Javi no duda en montar por las mañanas en su grúa para poner a punto, por ejemplo, las palmeras de la Plaza de España. «Trabajar por la noche para que cuando los ciudadanos se levanten vean una ciudad limpia es un orgullo», añade David, que apenas lleva un año como peón.
«Cada vez que termino una jornada y veo un parque cuidado y limpio para el disfrute de los vecinos, siento que continúo el legado de mi padre»
Un padre que influyó en todo
La limpieza de la ciudad es un tema que preocupa y asunto de debate incluso en reuniones familiares: «para mí el ejemplo de mi padre influyó en todo, porque él me hablaba de que le gustaba mucho su trabajo y de la importancia de su labor para la ciudad», señala Israel.
Con los años el servicio de limpieza ha cambiado mucho en Mérida. Ahora se trabaja con maquinaria más moderna, equipos de protección y más recursos para hacer la traea de forma más eficiente. Sin embargo, el esfuerzo personal, la constancia y el sentido de responsabilidad hacia la ciudad y sus vecinos permanecen invariables.
«Mi objetivo cada día es que todos los que vengan a visitar Mérida la vean bien y se vayan con la idea de que es una ciudad muy limpia»
Responsabilidad, humildad y respeto
Javi insiste en valores como la responsabilidad, la humildad y el respeto hacia los compañeros y hacia el entorno. «Cada vez que termino una jornada y veo un parque cuidado, limpio y bonito para los vecinos, siento que estoy continuando el legado de mi padre», concluye.
David, último en incorporarse al servicio afirma que su objetivo es «que todo el mundo que venga a visitar Mérida la vea muy bien y que se vayan de aquí con la idea de que es una ciudad muy limpia».
«A mis hijos les digo que trabajen siempre con respeto, tanto hacia sus compañeros como hacia los vecinos de la ciudad»
El fundador de la saga
Finalmente, el fundador de la saga, Ángel Porrino, recuerda que cuando comenzó todo era más manual. Ahora ver a sus tres hijos en el servicio para él «es como si una parte de mi vida continuara a través de ellos. Les digo que trabajen siempre con respeto, tanto hacia sus compañeros como hacia los vecinos».
