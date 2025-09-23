Trasladado al Hospital de Mérida un joven de 15 años herido tras sufrir un accidente con un quad

Un adolescente de 15 años resultó ayer herido en un accidente de quad (vehículo de cuatro ruedas) registrado cerca de las 20.00 de la tarde en Guareña, a su paso por el Camino Gamero, lugar hasta el que se trasladó el personal sanitario del Servicio Extremeño de Salud (SES) que al llegar a la zona comprobó que el menor presentaba una fractura, por lo que tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta el hospital de Mérida, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.

Guardia Civil

Por causas que se desconocen, el joven motorista sufrió un percance mientras conducía el vehículo. Al lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes.