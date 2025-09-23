Mérida derriba fronteras con el periodismo como nexo de unión

Mérida volverá este 2 de octubre a convertirse en la sede del Congreso de Periodismo de Migraciones, un evento que reunirá a periodistas llegados de diferentes partes del mundo. En su octava edición, el tema protagonista del debate será la externalización de fronteras.

"El congreso viene a romper fronteras y hablar de periodismo de forma sincera y directa", señaló José Bautista, responsable de contenidos del encuentro, durante la rueda de prensa de presentación del encuentro que tuvo lugar en Cáceres. En la capital extremeña, subrayó, que se derribaran muros entre profesionales de la información que trabajan en temas "tan difíciles" como la externalización de fronteras y la cobertura migratoria.

A esta edición acudirán periodistas que se encuentran en el continente africano, "trabajando en regímenes dictatoriales, jugándose la vida, sufriendo torturas o retirando la firma de sus artículos por miedo a represalias", destacó Bautista.

El protagonista de la cita, la externalización de fronteras

"Nos dimos cuenta que hay un nuevo paradigma dentro de las migraciones que debemos tratar con urgencia los periodistas y esta es la externalización de fronteras", explicó Patricia Macías, directora ejecutiva del congreso. Por ello, el objetivo del octavo aniversario es abordar el tema y crear un espacio de reflexión y crítica sobre esta práctica.

Presentación del 'Congreso de Mérida. Periodismo de Migraciones' / Diputación de Cáceres

Según define el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), "en general, la externalización implica que las personas solicitantes de asilo sean trasladadas por la fuerza a un tercer país, que suele estar en vías de desarrollo, por lo que pueden no ser adecuados los recursos para salvaguardar los derechos humanos. En consecuencia, se almacena a las personas solicitantes de asilo en sitios aislados o en condiciones precarias que atentan contra su integridad física y mental".

Por su parte, Bautista precisó que la externalización consiste en que países "con economías ricas o del norte subcontratan a gobiernos del sur para hacer el trabajo sucio recluyendo los flujos migratorios". "Está pasando en todo el mundo", alertó. "Cubrir o informar sobre este fenómeno es un desafío enorme", añadió.

La directora ejecutiva también lamentó que muchas de las periodistas que cubren migraciones en estos contextos "ni siquiera" cuentan con las condiciones mínimas de seguridad para ejercer su labor.

Rueda de prennsa de la presentación del 'Congreso de Mérida. Periodismo de Migraciones' / Diputación de Cáceres

Un evento "único" en el mundo

"Es el único evento de este tipo que se celebra en el mundo", afirmó Macías . "No hay otro espacio en el mundo en el que los periodistas especializados en migraciones y en su cobertura tengan la oportunidad de reunirse, conocerse, hablar y poder debatir sobre los temas que afectan diariamente a su trabajo", subrayó.

Con este espíritu nació este congreso, que no ha dejado de celebrarse desde 2018. En el año de la pandemia celebraron una edición online, "una de las más multitudinarias", recordó la directora ejecutiva del encuentro.

Nombres reconocidos

Entre los periodistas internacionales confirmados que acudirán al encuentro se encuentran Şebnem Arsu (corresponsal de Der Spiegel en Estambul), Rawan Damen (directora de Arab Reporters for Investigative Journalism), Dounia Mseffer (RMJM, Marruecos), Ibou Badiane (freelance, Senegal) o Eromo Egbejule (The Guardian, Nigeria).

Mientras que desde el ámbito nacional participarán profesionales de la información como Gabriela Sánchez (eldiario.es), Pepe Naranjo (corresponsal de El País en África Occidental) o Alfonso Armada (FronteraD).

Inscripción

Para participar en este Congreso, tanto de manera presencial como por streaming, será necesario inscribirse a través de la página web periodismoemigraciones.org. El registro es gratuito para las y los estudiantes y profesionales residentes en Extremadura. Para el resto, la entrada general presencial y online será de 20 euros.

La jornada arrancará el jueves 2 de octubre a las 12:00 y finalizará sobre las 20:00 horas. A lo largo del día, se llevarán a cabo 9 mesas de debate con temas como la narrativa de la externalización de fronteras, los rostros de la externalización o salud mental y cobertura de la externalización.

El motivo de la rueda de prensa en Cáceres

El alcalde de Mérida, Antonio Rodrígez Osuna, afirmó que la "cooperación internacional ha desaparecido de los presupuestos" con el actual gobierno de la Junta de Extremadura. De hecho, acusó a la administración regional de tener la asignación "más baja de cooperación internacional en el conjunto de las comunidades autónomas".

Por ello, el regidor emeritense expresó que la presentación del congreso se ha llevado a cabo en Cáceres, ya que está financiada "íntegramente" por el Ayuntamiento de Mérida y las diputaciones de Cáceres y Badajoz. Además, precisó que en 2018 comenzó la primera edición con fondos de la administración regional.

Un congreso que define como importante porque acuden periodistas de todo el mundo a hablar desde "una óptica y perspectiva de realidad sobre los conflictos internacionales", al contrario de lo que realizan a diario personas, que según apunta, cuentan con seguidores en las redes y "es capaz de convencer a la opinión pública de todo lo contrario que pasa en realidad".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, criticó la polarización e instrumentalización de la migración, así como señaló el pasado extremeño como tierra de emigrantes. "Que alguien quiera instrumentalizar, y hacer política con personas que quieren dejar su país, e incluso morir para mejorar su vida, es terrible", trasladó. Asimismo, el mandatario de la institución provincial hizo referencia "al genocidio terrible en Gaza", palabras que suscribió el vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ramón Díaz, que recalcó que "es un genocidio".

