La obra se titula '¿De qué va esto de la vida?'
Félix Cuéllar invita en su primer libro, que presenta este viernes en Mérida, a reconectar con uno mismo
La cita tendrá lugar a las 19.30 horas en la Rotonda del Centro Cultural Alcazaba
Debut literario. El escritor y empresario emeritense Félix Cuéllar Ávila presentará en la capital extremeña este viernes su libro '¿De qué va esto de la vida?', en el que invita a reconectar con uno mismo y vivir con plenitud. La cita, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Rotonda del Centro Cultural Alcazaba, permitirá al autor, afincado en León, compartir con los asistentes las claves de su primera obra publicada, que combina experiencias personales, reflexiones y ejercicios prácticos para vivir "con mayor consciencia". La obra, según el creador, invita "a detenerse, mirar hacia dentro y hacerse preguntas que de verdad importan". "Es un libro para leer con calma, para volver a él cuando uno sienta que ha perdido el rumbo", ha explicado.
Una brújula
"Mi objetivo es que cada persona que lo abra sienta que le hablo directamente y que encuentra una motivación para reconectar con su esencia", ha abundado. Cabe señalar que, durante el encuentro, Félix Cuéllar desvelará el proceso de creación de la obra, las vivencias que lo inspiraron y propondrá al público una reflexión sobre el sentido de la vida y la importancia de vivir con mayor consciencia. '¿De qué va esto de la vida?' no es solo un libro de crecimiento personal sino que pretende ser "una brújula para quienes buscan un cambio, una motivación o una pausa para reflexionar", ha manifestado el extremeño.
Letrame Grupo Editorial
Con un lenguaje claro y directo, el emeritense habla de cómo "dejar de vivir en piloto automático, de aprender a gestionar las emociones y de tomar decisiones más alineadas con lo que realmente somos". '¿De qué va esto de la vida?', publicada con el sello de Letrame Grupo Editorial, ya está disponible en las librerías españolas y plataformas digitales.
- Sobre la bandera palestina en el toro de Osborne de Mérida: 'No es patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España
- La pasarela peatonal y ciclista que es casi un puente y cambia Mérida
- El cura de Mérida que confiesa en las puertas de las discotecas
- Súbete a la comida sobre ruedas, visita un acueducto y baila con Marea, Extremoduro y Mecano: el plan que no te puedes perder en Mérida
- El primer taxi 100% eléctrico anda suelto por Mérida: los jóvenes que cambiaron un KIA Carens por un Tesla
- Una pared de Mérida convertida en un enorme jardín
- Los Porrino: saga de amor en piedra y verde
- La autopista ferroviaria de Mérida se consolida como nodo clave en la logística ferroviaria de Extremadura gracias a su nueva playa de vías