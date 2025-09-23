Turismo en la capital de Extremadura
Mérida protagoniza el inicio de ‘Descubre Paradores’ y una inversión millonaria para su Parador
Inaugura un recorrido interactivo con códigos QR y panorámicas en 360º para descubrir su riqueza histórica y cultural
Paradores de Turismo pone en marcha el proyecto 'Descubre Paradores', un nuevo programa experiencial que invita a explorar de forma interactiva y dinámica la riqueza histórica, arquitectónica, artística y cultural de algunos de sus establecimientos más emblemáticos.
Gracias a los códigos QR disponibles en cada Parador, el visitante puede sumergirse en un recorrido guiado y riguroso que combina la narración histórica con imágenes en 360º. Un viaje histórico y cultural que transforma la visita en una experiencia digital, accesible, didáctica y enriquecedora.
Paradores emblemáticos
La iniciativa se ha implementado inicialmente en ocho Paradores emblemáticos repartidos por siete comunidades autónomas: Gredos y Lerma (Castilla y León), Oropesa (Castilla-La Mancha), Úbeda (Andalucía), Mérida (Extremadura), Hondarribia (País Vasco), Chinchón (Madrid) y Santo Estevo (Galicia). El futuro del proyecto es extenderlo progresivamente a otros establecimientos de la red.
La puesta de largo de 'Descubre Paradores' se ha presentado hoy en el Parador de Mérida durante un acto en el que la presidenta de la hotelera pública, Raquel Sánchez, ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González, y representantes de los socios participantes. En el encuentro, además, la presidenta ha anunciado una inversión de 8 millones de euros para la mejora y modernización del Parador de Mérida, una actuación que se presentará con mayor detalle mañana en una reunión con el alcalde de la localidad
