El PP exige la dimisión "inmediata" del alcalde de Torremejía después de ser condenado por agredir a dos vecinos

Ya hay reacción oficial del Comité de Derechos y Garantías del PP de Extremadura con respecto al caso de Francisco Trinidad Peñato, alcalde de Torremejía, tras ser condenado por agredir a dos vecinos en el ayuntamiento. Los populares extremeños, han confirmado este martes en un comunicado, que se ha acordado la apertura inmediata de un expediente disciplinario y la suspensión cautelar de militancia del regidor. El Partido Popular ha señalado que considera de "extrema gravedad" los hechos atribuidos, que "en ningún caso representa los valores, principios ni la forma de actuar que tiene esta organización".

Valores democráticos

Estos comportamientos, ha añadido en la nota de prensa los populares, son "absolutamente incompatibles" con el compromiso ético y el comportamiento que la formación exige a todos sus representantes y afiliados. Por ello, el PP de Extremadura también exige la dimisión "inmediata" de sus cargos públicos y de representación. Así ha reafirmado su "compromiso con la transparencia, la ejemplaridad y la defensa de los valores democráticos, y actuará con firmeza frente a cualquier tipo de conducta que los entrediga".

Los hechos

Los hechos mencionados que pesan sobre los hombros de Francisco Trinidad Peñato, ocurridos hace dos años y denunciados por dos residentes de la localidad pacense han quedado probados por la Justicia, que ha dado la razón a los afectados por la agresión. Por ello, el Partido Socialista local ha reclamado con urgencia al primer edil torremejiense que dimita y en caso de no producirse, demanda al conjunto de la corporación municipal que "actúe con responsabilidad para garantizar la estabilidad y la imagen institucional".

