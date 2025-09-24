Busca seguir creciendo
El comercio local vuelve a ganar peso: Tribal expande su negocio de tatuajes y pírsines con una nueva tienda en Mérida
Daniel Rosa inaugurará el próximo 1 de octubre su segundo establecimiento en el centro
Tribal le ha cogido el gustillo a la capital extremeña. El negocio que regenta el joven Daniel Rosa, conocido por sus populares tatuajes y pírsines ultima la puesta en marcha de la que será su segunda apertura en la ciudad. Hay que destacar que ya contaba con un estudio y que el próximo 1 de octubre dará el salto a un establecimiento situado en la calle Santa Eulalia, donde hasta hace muy poco tiempo funcionó la tienda de moda y complementos Plural que regentaba su madre. Con el fin ir abriendo boca entre sus seguidores, en el cartel que se puede leer en la fachada del local hablan de "próxima apertura" y según ha podido saber este periódico van a pintar un gran indio americano en la pared principal del negocio emeritense.
Ilusión
Para los amantes de los tatuajes y pírsines, Rosa no necesita presentación. El nuevo negocio también le permetirá dar más visibilidad a su trabajo y además podrá vender joyería relacionada con los pendientes que realizan a sus clientes, así como productos artesanos de bolsería. Aunque desde un tiempo atrás hay más noticias de cierres de locales que de aperturas, el comercio local vuelve a ganar peso en esta zona de la capital regional. Por ello, Daniel se ha mostrado ilusionado con este proyecto y espera que la gente lo reciba con el mismo cariño con el que les han tratado siempre.
