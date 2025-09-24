Repunte "alarmante" de la siniestralidad vial en Mérida: 1.000 multas en dos meses por pisar el acelerador

El exceso de velocidad y el alcohol, con un alto y alarmante repunte de siniestralidad vial en la ciudad, son las asignaturas pendiente en Mérida. El radar fijo situado en la emeritense avenida Reina Sofía, a la altura del Puente Fernández Casado, el único fijo en la ciudad, ha promediado en julio y agosto 1.000 denuncias de carácter administrativo por pisar el acelerador más de la cuenta, con una media de entre 65 y 80 kilómetros por hora, en un tramo con una velocidad máxima permitida de 50. Este es uno de los datos que recoge un extenso informe sobre los siniestros que ocurren en la localidad elaborado por la Policía Local, que recoge cifras "abrumadoras" de accidentes y delitos por las que el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha mostrado su gran "preocupación", al tiempo que ha comentado a la adopción de "todas las medidas que sean necesarias" para frenarlos.

Ni una sola mañana sin incidentes

El informe recoge datos de los últimos años que son "excesivamente alarmantes de lo que está pasando en Mérida con la siniestralidad vial", ha señalado Rodríguez Osuna, quien asegura que en sus diez años de mandato no ha habido "ni una sola mañana" que el parte diario de la Policía Local no recoja "como mínimo un accidente de tráfico". Según el expediente, desde 2020 hasta agosto de 2025 se han instruido por la Policía Local emeritense 417 accidentes de tráfico, de los cuáles el 61% se han producido por incumplimiento de las normas de tráfico y el 31% por distracción al volante. Los atropellos son una "preocupación importantísima", con 24 siniestros en 2024, de ellos 22 peatones y dos ciclistas, y más de la mitad de ellos, en concreto, 13 en pasos de peatones, que provocaron ocho heridos graves. En lo que va de 2025 se han registrado ya 16, duplicando el número de ciclistas, y de los cuales, la mitad, se produjeron en pasos de peatones. Con todo, la última víctima mortal registrada por un atropello data de 2023, año en el que hubo un fallecido por esta causa, mismo dígito que el pasado año 2022.

Radar fijo para el control de velocidad instalado en la avenida Reina Sofía. / El Periódico Extremadura

0,85 mg/l

También preocupan los datos que arrojan los controles de alcoholemia, donde la media de los positivos se sitúa este año en 0,85 mg/l, la tasa más alta de los últimos ejercicios. El informe recoge los años 2021 al 2024 y los ocho primeros meses de 2025, periodo en el que la Policía Local de Mérida ha instruido 60 delitos contra la seguridad vial, mientras que el año pasado la cifra alcanzó un máximo de 150. Los delitos instruidos en lo que va de año se desglosan en 12 por superar la tasa objetivada de alcohol (más de 0,60 mg/l), a los que se suman otros diez por conducir bajo la influencia del alcohol. Otros 23 conductores fueron denunciados por hacerlo sin permiso de circulación, dos por negarse a realizar las pruebas, uno por conducción temeraria, cuatro de lesiones por imprudencia grave y cuatro por velocidad excesiva. Tal y como ha dicho el subinspector de la Policía Local de la capital autonómica, Miguel Ángel Paredes Porro, circular a partir de 116 km/h en un tramo limitado a 50 es delito, circunstancia por la que se han instruido diligencias en cuatro ocasiones en lo que va de 2025. Uno de ellos circulaba a 162 km/h. Pero esta no es la velocidad máxima que se ha detectado en esta tramo, pues en 2023 un motorista pasó a 179 por el punto en el que se ubica el radar fijo, junto al cruce a la altura del centro comercial La Heredad.

Ningún afán recaudatorio

"La mayor parte de nuestros accidentes de tráfico son por exceso de velocidad, lo que justifica que tengamos que estar preocupados y que tengamos que empezar a pensar en todo tipo de medidas para rebajar estos datos. Son abrumadores", ha expuesto el primer edil, quien ha asegurado que Mérida, en la comparativa con otras ciudades similares, se sitúa "un poco por encima de esa media nacional en accidentes y siniestros viales". Asimismo, ha aclarado que no se establecen controles de seguridad, de alcoholemia o de velocidad por "ningún afán recaudatorio", pues el ayuntamiento emeritense se ha "quitado la deuda y tenemos 40 millones de euros en los bancos", sino que se hace "para proteger la salud y el bienestar" de los vecinos y turistas.

Presentación ante los medios del informe policial. / Ayuntamiento de Mérida

Más radares

"Las redes sociales no son los que deciden las políticas públicas de seguridad vial", ha apuntado el regidor, quien ha recordado que son las leyes de ámbito nacional las que fijan las normas de seguridad vial y, por tanto, los límites de velocidad de 20, 30 o 50 km/h en los cascos urbanos. Entre las medidas que se van a adoptar, se ha referido al incremento de escolares que pasan por el Centro de Educación Vial, así como la próxima publicación de dos catálogos que se distribuirán en colegios e institutos de la capital extremeña, a lo que se suma la "tarea pedagógica" que supone la presentación de los datos de delitos y siniestralidad vial. Asimismo, se ha referido a la docena de radares "pedagógicos" instalados en diferentes puntos de la ciudad, que informan a los conductores de su velocidad únicamente a título informativo. También se va a iniciar próximamente una campaña informativa sobre el uso de patinetes eléctricos, según ha finalizado Antonio Rodríguez Osuna.