De Maite a Milagros, la mercería de Mérida con mucho carrete: "Me entusiasma el tú a tú con la gente"

Si alguien piensa en una mercería-lencería en Mérida, seguramente el primer sitio que le venga a la cabeza sea Mercería Milagros, ubicada en una de las millas de oro del comercio local emeritense, la avenida Juan Carlos I. Este negocio encierra detrás de su escaparate una interesante historia. Y, si en los últimos años han sido varias las tiendas de toda la vida que han cerrado sus puertas para siempre, también ha habido unas cuantas que han proseguido dando color a las barriadas de la capital regional con otras manos. La propietaria del establecimiento, Milagros Macías López, lleva casi siete años regentando el local, donde se ha ganado el cariño de los vecinos y de la gente de los pueblos de alrededor desde su buen hacer. Ella tomó el relevo de su anterior dueña, que tras 34 años al pie del cañón decidió traspasarlo. “Dar un relevo es más sencillo que empezar de cero y Maite me ayudó mucho en todo lo que necesité”, ha explicado Macías con una sonrisa a El Periódico Extremadura. Milagros ya tenía experiencia en el pequeño comercio dado que en antaño trabajó en tiendas de paquetería y de ropa infantil. Sin embargo, antes de ponerse tras el mostrador se encontraba en paro y al ver la oportunidad no se lo pensó dos veces.

Calidad frente a cantidad

El valor de su grandeza radica en los pequeños detalles. La calidad frente a la cantidad o productos que duran dos telediarios. La atención personalizada frente a los fríos clics de las pantallas al comprar por internet. “Si tenemos miles de botones y decenas de bobinas de hilos, cremalleras, parches, gomas, lazos, calzoncillos, bragas, sujetadores, pijamas, batas, telas, agujas… la gente no se va del barrio a comprar a otros sitios. Estoy muy agradecida con el cariño y la confianza que me dan los clientes. Además, cada vez hay más hombres que le llama la atención la costura y vienen a compar diferentes materiales”, ha destacado.

Amabilidad

En todo este tiempo de incansable trabajo, no hay duda de que esta mujer es una persona muy querida por todos los que en algún momento han tratado con su amabilidad. "Me entusiasma el tú a tú con el público. Las mercerías son un negocio importante de toda la vida y cada vez hay menos porque sus propietarios se van jubilando. Mi filosofía ha sido y es que el establecimiento mantenga siempre la esencia de Maite, pero con un toque más creativo y moderno”, ha finalizado la dueña.