Al lado de la Ciudad de la Infancia

Mérida gana 30 aparcamientos gratuitos para los vecinos

La céntrica calle Pontezuelas ya ofrece los estacionamientos para aparcar los vehículos

Imagen de los nuevos aparcamientos en la ciudad.

Imagen de los nuevos aparcamientos en la ciudad. / Ayuntamiento de Mérida

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Estacionar con el coche en determinadas zonas o en casi todas las del centro de Mérida suele resultar, en muchas ocasiones, misión muy complicada o imposible. Bien lo saben los vecinos de la calle Pontezuelas junto a la Ciudad de la Infancia. El Gobierno local ha inaugurado hoy 30 nuevas plazas de aparcamientos completamente gratuitos.

Actuación necesaria

Para mitigar los estacionamientos que se perdieron con las obras del parque infantil y de la Rambla Mártir Santa Eulalia de la capital extremeña, el ayuntamiento decidió realizar más sitios de aparcamientos para darle respuesta a la petición de los residentes de este punto de la ciudad. "Era una actuación necesaria", según han señalado a este diario fuentes municipales. Hay que destacar que la Ciudad de la Infancia se trata de un espacio plagado de niños, jóvenes y familiares de todos los barrios emeritenses.

