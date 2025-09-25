Mérida se volverá a vestir del rosa más solidario para concienciar sobre el cáncer

Un día para sensibilizar en rosa. La IV Caminata Vía Rosa, organizada por la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos en beneficio de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), unirá deporte y solidaridad el próximo 19 de octubre en Mérida con una marcha que saldrá desde el Circo Romano y que recorrerá 3,9 kilómetros. El evento ha sido presentado este jueves por el concejal de Deportes, Antonio Marín; el presidente de la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos, José Luis Rodríguez, y la vicepresidenta de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx) y delegada del área de la capital autonómica, Amalia Franco.

Inscripciones

Las inscripciones para participar en esta actividad están ya abiertas y cabe destacar que habrá un dorsal cero para las personas que quieran hacer un donativo y no puedan acudir a la marcha. Los interesados también se podrán inscribir de forma presencial en distintos puntos de la capital regional durante la próxima semana como en la propia sede de AOEx, en la Ciudad Deportiva, en el evento de Acerock, donde tendrá su propio stand, y hasta minutos antes de comenzar el recorrido del evento.

Presentación de la IV Caminata Vía Rosa. / Ayuntamiento de Mérida

Caminar juntos

El edil de Deportes, Antonio Marín, ha señalado que este evento solidario tiene como objetivo "visibilizar y concienciar sobre las enfermedades oncológicas a través del deporte", además de apoyar la labor de la AOEx, asociación a la que irán destinados los fondos obtenidos por la venta de camisetas e inscripciones.En este sentido, el presidente de la Asociación Club Deportivo Caminos Romanos, José Luis Rodríguez, ha indicado que "no se trata de caminar, sino de caminar juntos, uniendo fuerzas para sensibilizar sobre el cáncer, apoyar a quienes lo padecen y acompañar a sus familias en todo momento".

Solidaridad

Además, ha recalcado que el camino es accesible para todas las edades y públicos y que a lo largo del recorrido "se unirán familias, amigos, asociaciones y ciudadanos, todos vistiendo el color rosa como símbolo de lucha, esperanza y unión". Amalia Franco ha tenido palabras de agradecimiento para Mérida y la organización por realizar el evento. "Gracias a la solidaridad de los ciudadanos, podemos seguir ofreciendo apoyo psicológico, social y sanitario a las personas que luchan contra el cáncer y a sus familias. Cada paso que se dé en esta caminata será un paso a favor de la vida".

El rosa volverá a ser el color sobresaliente de la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Horario y recorrido

La caminata saldrá a las 11.00 horas desde el Circo Romano para llegar al Parque de las Siete Sillas al alrededor de las 14.00 de la tarde, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto. El recorrido discurrirá por avenida Juan Carlos I, avenida de Extremadura, Hornito y Basílica de Santa Eulalia, calle Almendralejo, travesía Almendralejo, plaza de la Constitución, Alvarado, calle Trajano y Félix Valverde Lillo. Así como calle San Francisco, calle Manos Albas, Berzocana, Romero Leal, Templo de Diana, plaza del Rastro, Graciano, Alcazaba, Loba Capitolina, Puente Romano y parque de las Siete Sillas. Durante la marcha habrá agua gratuita y al finalizar habrá una carpa con comida, bebida y música para pasar un día en familia.