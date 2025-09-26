La Sala Trajano de Mérida retoma este sábado su actividad con un espectáculo sobre espías

La Sala Trajano de Mérida retoma la actividad escénica en este último trimestre de este año con un cartel que incluye más de una veintena de propuestas de teatro, música, danza, clown, cine, espectáculos familiares y talleres formativos.

La primera cita tendrá lugar este sábado a partir de las 20.30 horas con la representación 'Inteligencia', un montaje de Aran Dramática, escrita y dirigida por Eugenio Amaya y protagonizada por María Luisa Borruel y Quino Díez.

El drama se adentra en el oscuro mundo de los servicios de inteligencia españoles, escenificando un enfrentamiento entre amistad y lealtad al Estado tras una filtración peligrosa, según ha indicado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Entradas

Las entradas para este espectáculo se pueden reservar en el correo salatrajanomerida@gmail.com y retirarse en la taquilla el sábado de 18:30 a 20:30 horas. Existe descuento del 50 por ciento aplicable a las personas que presenten carnet de estudiante o carnet joven europeo, a pensionistas, familias numerosas y personas en desempleo, ha informado.

Con una sólida trayectoria, Aran Dramática es referente nacional por su repertorio que une reflexión crítica y modernidad escénica, y por su presencia regular en festivales y premios teatrales de primer nivel. Ha sido candidata a los premios Max en dos ediciones sucesivas: en 2014, por 'Anomia'; y en 2015, por 'Coriolano'.

Tres talleres

Además, este trimestre, como novedad, este espacio escénico abrirá sus puertas a la formación con tres talleres: 'Vive la música-De la idea al escenario', 'Diseñar para la cámara' y 'Cine con causa', que combina creación audiovisual y reflexión social.