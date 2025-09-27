Mérida ultima la transformación de la Rambla en plataforma única

El Ayuntamiento de Mérida ultima el proyecto de transformación de la Rambla en plataforma única, que culminará en los próximos meses. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, presentó ayer tres licitaciones relacionadas este proyecto y que afectan al tramo final de la Rambla hacia la Basílica de Santa Eulalia, la calle Santa Lucía y la Travesía de la Rambla, así como la nueva calle que unirá Diego María Crehuet con Teniente Flomesta, en el marco de un proyecto «que se inició ya hace varios años cuando comenzamos a construir el corredor accesible peatonal turístico». Dos de las actuaciones ya están licitadas y la tercera se publicará la semana que viene.

De esta manera, informó la delegada, se hará una «renovación total de la zona» , que mantendrá la misma línea de diseño que en otras calles de la ciudad ya ejecutadas, como Félix Valverde Lillo, la Plaza de Santa Eulalia o las Concepcionistas.

Travesía de la Rambla, de Mérida, una de las zonas afectadas por las obras. / Ayuntamiento de Mérida

Actuaciones

Se pavimentarán las calzadas con adoquín prefabricado en hormigón envejecido, aceras con baldosas de granito, nuevos dispositivos de drenaje, nueva red de abastecimiento de fundición dúctil, nuevo alumbrado público en con tecnología LED y nueva canalización soterrada para la electricidad, así como la eliminación de cableado aéreo.

En lo que respecta al arbolado se van a mantener todos los árboles, a excepción de aquellos que no cumplan la ley de accesibilidad o estén provocando algún tipo de problema de raíces en tuberías, por lo que «aprovecharemos y se cambiarán».

Nueva licitación

Por otro lado, la delegada anunció que está a punto de adjudicarse la nueva calle que va unir la calle Diego María Crehuet con la calle Teniente Flomesta. Además, se va a abrir un vial en la Plaza de San Juan para conectar las dos Ramblas con la calle Santa Lucía.

Los nuevos trabajos anunciados suponen un importe de dos millones de euros, lo que se traduce en una suma total de 20 millones de euros, sin contar con la compra de patrimonio.

En cuanto a los tiempos de ejecución, se manejan plazos de tres meses para la finalización de la Rambla y Travesía de la Rambla y seis meses para la obra de Teniente Flomesta. Asimismo, la delegada informó de que las obras «no afectarán» a los aparcamientos existentes, que seguirán siendo el mismo número y en las mismas condiciones, salvo si se presentan dificultades durante el transcurso.

Finalmente, Fernández manifestó que, con estas actuaciones, «conseguimos una ciudad para las personas, más amable, más humana, para todos y para todas, moderna tanto en su aspecto exterior como en el aspecto interior con la sustitución del saneamiento».