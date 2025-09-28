Mérida saca su lado más friki: 9.000 personas se dan cita en la edición 'deluxe' del festival Mangafest

Anime, manga, videojuegos y sobre todo, muchos frikis. Más de 9.000 personas participan este fin de semana en el festival 'Mangafest', que celebra en el Ifeme de Mérida una edición deluxe convertido ya en referente nacional. Entre las actividades, destacan el concurso de disfraces de 'Cosplay', música y bailes de K-pop, torneos y concursos, así como un espacio dedicado a la ciencia para jugar con drones, observar experimentos científicos o conocer las últimas novedades de grandes videojuegos.

El Ayuntamiento de Mérida ha mostrado su firme respaldo a este tipo de eventos, que ofrecen "alternativas de ocio saludable para el público tanto familiar como juvenil", según la edil de Comercio, Laura Iglesias. "Es un evento de cultura asiática y de videojuegos que genera gran expectación entre la ciudadanía", ha destacado. El promotor del certamen, David Herrera, agracede este apoyo institucional y destaca que cada edición de Mangafest en Mérida sea "un gran éxito".

Más de 9.000 personas participan en el festival Mangafest de Mérida / Ayuntamiento de Mérida

Videojuegos

El carismático festival cuenta con zona Free Play, torneos, Realidad Virtual y una gran selección de videojuegos, desde las últimas novedades hasta los clásicos de siempre. Tampoco faltan actividades relacionadas con el Cosplay, como concursos, pasarelas o photocalls. Esta edición ha contado con dos invitados en exclusiva: San Pito Pato (youtuber, influencer y cómico), y Mario García, voz de doblaje de Spiderman. Este último ofreció ayer una sesión de firmas y fotos solidaria cuya recaudación irá destinada a la Asociación Convive de la Fundación Cepaim.

Otra de las novedades de esta edición ha sido un laberinto del Juego del Calamar, inspirado en la famosa serie de Netflix Asimismo, el recinto cuenta con una zona dedicada a la gastronomía y al comercio artesanal y artista, con el fin de "fomentar el consumo y comprar productos artesanales, dibujos y pinturas de la mano de los artistas, así como también adquirir merchandising de nuestras series favoritas", ha señalado David Herrera.