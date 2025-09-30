3.000 viviendas y 12.000 empleos: esto es lo que promete el nuevo Plan General Municipal de Mérida

3.000 viviendas asequibles y más de 8.000 empleos. Esa es la premisa con la que el Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna presentó ayer la propuesta inicial del nuevo Plan General Municipal de Mérida, que sustituirá al vigente Plan de Ordenación Urbana del año 2000.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, destacó que este gran proyecto tiene como fin «diseñar el modelo de ciudad que pretendemos para los próximos veinte años», de manera que permita «dar una respuesta efectiva a las necesidades demandadas por la ciudadanía emeritense y ofrezca oportunidades a su bienestar, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental» para lograr «una Mérida habitable, disfrutable, más verde, accesible, transitable, interconectada y moderna».

Respecto a las medidas y objetivos, la delegada remarcó que se llevará a cabo la ordenación del sistema ambiental, poniendo en valor el conjunto de «activos territoriales y patrimoniales de la ciudad y apostando por una renaturalización de la ciudad frente a la emergencia climática»; la reducción del ritmo de expansión de la ciudad, priorizando las actuaciones en el suelo urbano, así como dar solución a la falta de cohesión entre los diferentes distritos y barrios, «creando una visión y estrategia común de ciudad».

Más medidas

También se mejorará en tramos las redes de comunicaciones, con el fin de «preparar la ciudad para recibir las infraestructuras propias de la movilidad sostenible y reducir la dependencia respecto del automóvil» y se llevará a cabo la revitalización de los polígonos industriales existentes.

Otras medidas, indicó, son el «incremento de forma considerable el parque público de vivienda para promocionar el alquiler social y la vivienda protegida», el fomento de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y revitalización de la ciudad y la incorporación de la perspectiva de género y la accesibilidad universal e inclusión como «principios básicos».

No se recalificará terreno

Por otro lado, la delegada explicó que «el PGOU del año 2000 fue aprobado bajo un modelo expansivo propio de otra época, reclasificando unos 10 millones de m² de suelo urbanizable, pensando en un crecimiento demográfico que nunca llegó».

Por ello, incidió en la importancia de este «nuevo modelo compacto, sostenible y realista», que limita el consumo de suelo y no recalificar ni un metro cuadrado de suelo rústico con valor agrícola, ambiental o patrimonial, apostando por la rehabilitación y regeneración urbana. Con estas medidas, avanzó, se ajusta la oferta de suelo y vivienda «a las necesidades reales de la ciudad para los próximos veinte años, con una estimación de 9.615 viviendas».

Reservas de más del 30%

Así, este Plan garantiza reservas de más del 30 por ciento de vivienda protegida en nuevos desarrollos, sectores de suelos urbanizable ordenados y sectorizados, por lo que el municipio va a disponer, junto con las actuaciones del suelo urbano, «de aproximadamente 3.000 viviendas asequibles hasta el año 2045», subrayó.

De esta forma, se calcula una capacidad para 9.209 nuevas viviendas en actuaciones de transformación, a las que habría que sumar unas 3.386 viviendas en parcelas no edificadas en ámbitos de suelo urbanizables que se encuentras urbanizados y 555 viviendas que devienen de ámbitos de unidades de actuación del PGOU que se han desarrollado. Asimismo, la delegada informó de que se reservarán 3.352.287 m² de suelo productivo en el suelo urbanizable, mientras que de suelo urbano 542.237 m² se destinan a usos productivos.

Palanca de empleo

Además del número de viviendas, el Gobierno local defiende que este Plan será una «palanca de empleo», puesto que permitirá generar 8.304 puestos de trabajo directos y 4.980 empleos indirectos, lo que supone «una oportunidad histórica para nuestra ciudad, reforzando tanto la economía local como la cohesión social».