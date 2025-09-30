Casi terminada la instalación de los vegetales
El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida
12.300 plantas vestirán la fachada de un edificio
A unos pocos metros de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida hay un jardín vertical que contará con 12.300 plantas en el que se pueden contemplar 24 especies distintas. Además de por su originalidad, belleza y funcionalidad, ya que servirán como un pequeño pulmón verde y también para rebajar la temperatura de este céntrico enclave, así como un reclamo turístico. La ciudad inaugurará en los próximos días un nuevo espacio verde que se ha instalado sobre la fachada lateral de un edificio. Una enorme estructura métalica (20 metros de ancho por 17 metros de alto) albergará la totalidad de las plantas.
Mantenimiento y riego
David Solomando, gerente de la empresa Jardines La Serena, conoce la estructura y su funcionamiento como la palma de la mano. "La colocación de lo vegetales se encuentra muy avanzada y la semana que viene estará terminada. El riego de las plantas y su mantenimiento se hace a diario a través de un sistema automático integrado en los bolsillos negros, se divide en nueve sectores y se controla a distancia con un ordenador que manda toda la información. Cada cierto tiempo se sacan los vegetales muertos y los reponemos por otros. Al año suele ser un 4 o 5 por ciento del total", ha explicado a este diario.
Modernización de la jardinería
Además de la mejora estética que aporta la presencia de este elemento verde en la mencionada plaza, su existencia, según ha señalado Solomando, reportará otros beneficios, como la generación de oxígeno o la modernización de la jardinería. "En Extremadura todavía no hay muchos jardines verticales por desgracia, a diferencia de otros puntos de España", ha apuntado el jardinero.
