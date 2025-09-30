Rubén Fernández, el joven actor de Mérida que conquista la Generación Z desde Amazon Prime con ‘Zoomers’

Rubén Fernández (Mérida, 2001) no tenía muy claro lo que quería ser de mayor cuando era pequeño, pero después de apuntarse a un taller de teatro que dirigía su primo en el instituto Santa Eulalia supo que le gustaba el escenario y llenar a la gente de emociones. “Era un chaval muy tímido y el teatro me ayudó mucho a superar la vergüenza. Mi tía también jugó un papel clave al llevarme a ver diferentes obras a la Sala Trajano, el Teatro Romano…”, ha explicado con ilusión el joven a El Periódico Extremadura. A partir de ese momento ya tenía claro que terminaría dedicando su vida a algo artístico.

Sevilla y Madrid

Después, cuando terminó bachillerato, decidió irse a Sevilla a estudiar en la Escuela Superior de Arte Dramático. Desde aquello no ha parado de formarse e hizo las maletas para mudarse a Madrid, sitio donde reside actualmente. Allí cursó una diplomatura de Cine y Televisión, así como varios cursos de interpretación. Detrás de las cámaras se halla una persona cercana, con un inmenso amor por su ciudad natal, por Extremadura y por los suyos, y que se siente muy afortunado de poder dedicarse haciendo lo que más le apasiona, ya ahora vive uno de sus momentos profesionales más importantes, pues es uno de los actores de la serie 'Zoomers'. Una producción que se estrenará el próximo viernes para Amazon Prime Video.

Generación Z

La serie se encuentra ambientada en una ficción que combina humor negro con drama generacional y está dirigida por Óscar Pedraza. Los seis episodios se centrarán en la Generación Z y los acontecimientos a los que se han tenido que enfrentar los estudiantes universitarios en los últimos años: coronavirus, cambio climático, crisis mundiales… y todo antes de terminar sus carreras en Salamanca. Zoomers está liderada por Biel Rossell Pelfort (La Mesías), la mexicana Azul Guaita (Rebelde) y Berta Castañé (Bienvenidos a Edén). Igualmente cuenta con Itziar Atienza (Entrevías), Adrián Luque (Entre Palos), Cosmo González, João Bettencourt, Luna Bengoechea, el citado actor emeritense y el humorista Héctor de Miguel 'Quequé'.

Mejores años de su vida

¿Cuál es su papel? "Mi personaje es Daniel, el veterano que se encarga que el resto de los jóvenes pasen los mejores años de sus vidas", ha respondido. Después de grabar los capítulos que conforman este estreno, hace una autocrítica muy positiva de su experiencia: "Me he sentido de maravilla con mis compañeros... El trabajo actoral y el guion son muy buenos. Es una serie en la que se puede ver comó cambia por completo el chip de la gente durante su etapa universitaria hasta llegar a la edad adulta". Ante de este proyecto hubo otros teatrales y del mismo modo participó en el Buñuel en el laberinto de las tortugas.

Rubén Fernández, actor emeritense que interpretará a Dani en 'Zoomers'. / Cedida a El Periódico Extremadura

Tener un teatro

Algo que tiene claro Rubén Fernández es que cueste lo que cueste quiere seguir creciendo como actor. "Ojalá pueda seguir trabajando en el mundo de la televisión, teatro o el cine. Cualquier formato me encanta y son muy distintos", ha dicho. El joven se despide desvelando un sueño por cumplir: "Me encantaría tener un teatro con una variada programación cultural".