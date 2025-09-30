El Teatro Romano de Mérida se hace mucho más accesible

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha iniciado las obras de adecuación de los vomitorios del Teatro Romano, con el objetivo de mejorar la accesibilidad del recinto y garantizar la conservación de sus elementos más sensibles. Los trabajos responden al creciente número de visitantes y usuarios que acuden a los eventos musicales y teatrales celebrados en el espacio histórico, y tiene como finalidad garantizar recorridos más seguros y cómodos para todos.

Desniveles y tiras LED

Entre dichas actuaciones, se contempla la instalación de pasarelas en los vomitorios que reducirán los desniveles y facilitarán el tránsito, al tiempo que se protege el pavimento original de opus signinum, actualmente afectado por el desgaste. También se renovará la iluminación mediante la colocación de tiras de LED a la altura de los rodapiés, lo que incrementará la seguridad durante el recorrido nocturno, según ha explicado la institución.

El Consorcio mejora la accesibilidad en el Teatro Romano. / El Periódico Extremadura

I1 e I5

La accesibilidad universal será posible en los vomitorios I1 e I5, que se integrarán en el itinerario accesible del conjunto. En el resto, se llevarán a cabo mejoras que reduzcan al máximo las barreras existentes, respetando siempre la integridad de los elementos originales del monumento. El proyecto ha sido redactado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, siendo concebido bajo criterios de integración estética, reversibilidad y respeto al valor patrimonial del enclave milenario. Todas las actuaciones se integrarán armónicamente en el conjunto monumental, sin alterar su lectura histórica.

Presupuesto

La empresa adjudicataria es Ávaqus Emérita SLU, el plazo de ejecución previsto son tres meses y el presupuesto es de 104.960 euros (IVA excluido). Esta actuación se suma a las iniciativas impulsadas por el Consorcio para garantizar la conservación activa y la accesibilidad de uno de los principales símbolos turísticos de Extremadura.