El baúl de los recuerdos se abre en Mérida para los cazatesoros del coleccionismo

Muchos apasionados de los objetos antiguos y con historia se darán cita este próximo fin de semana en la capital regional. La primera edición de la Feria Internacional de Coleccionismo Emérita Augusta se desarrollará los días 4 y 5 de octubre próximos en el Instituto Ferial de Mérida (IFEME) y contará con más de 150 expositores venidos de diferentes países con muñecas, monedas, sellos y discos, entre otros objetos.

La edil de Comercio, Laura Iglesias, ha animado este miércoles a la ciudadanía y a los aficionados al coleccionismo a visitar esta feria para que se convierta en "la primera edición de muchas" y que sea "todo un éxito de afluencia", lo que ayudará no solo a situar la ciudad de Mérida dentro del circuito ferial nacional e internacional, sino también destacar por su valor cultural.

Juan Carlos Ojeda y Laura Iglesias. / Ayuntamiento de Mérida

Promover la cultura del coleccionismo

También ha asistido a la presentación de la actividad el director de este evento, Juan Carlos Ojeda, que ha señalado que el objetivo de esta primera edición es "promover la cultura del coleccionismo en Extremadura, que ya tiene el aval", tras varios ediciones celebrándose en Villanueva de la Serena.

Habrá dos pabellones, uno dedicado a la compraventa de objetos y otro a exposiciones temáticas

En esta primera edición, en la que se espera llegar a los 15.000 visitantes, habrá dos pabellones destinados, por una parte, a la compraventa de todo tipo de objetos coleccionables como sellos, monedas, chapas, juguetes, videojuegos, cómics, relojes, postales... El otro estará dedicado a exposiciones de diferentes temáticas, que en esta ocasión y como novedad se podrán visitar las de "muñecas Nancy y juguetes clásicos" y la de videojuegos y cine.

Ojeda ha avanzado que el sábado 4 de octubre se realizará "una gran quedada de coleccionistas de cromos", además del "tradicional trueque" de objetos entre aficionados al universo del coleccionismo.