Félix Cuéllar, experto en inteligencia emocional en Mérida: "Si yo grito, mi hijo aprenderá a gritar"

Con el paso de los años, la inteligencia emocional se ha convertido en un valor cada vez más importante en las relaciones personales, especialmente cuando se trata de los niños, que lo absorben todo como una esponja desde que nacen. Por ello, el coach educativo y experto en inteligencia emocional, el emeritense Félix Cuéllar, que el pasado viernes presentó su libro '¿De qué va esto de la vida?', desgrana cuáles son las claves para tener una buena comunicación con los hijos y, sobre todo, con uno mismo.

¿Qué es la inteligencia emocional?

Para Cuéllar, la respuesta es sencilla: de todas las inteligencias, es la "más importante de todas", al menos, en cuanto a la vida cotidiana de cada uno. Más técnicamente, sería la capacidad de comprender y regular nuestras propias emociones y, al mismo tiempo, también de conectar con las emociones de los demás, define. "Una especie de mapa interno que, si lo sabemos leer, nos orienta mejor en las decisiones que tomamos cada día".

Asimismo, detalla el coach, se compone de cinco habilidades clave: la autoconciencia, saber identificar lo que sentimos y por qué lo sentimos; la autorregulación, la capacidad para controlar nuestras reacciones impulsivas; la tercera, la motivación interna, es decir, orientar nuestras emociones hacia metas constructivas; la cuarta sería la empatía, reconocer y comprender las emociones de los demás; la quinta y última, las habilidades sociales, relacionarse de una manera positiva y efectiva. En resumen, como aparece en su libro, "sería saber sentir para saber vivir".

"No se puede tratar igual a un adulto que a un niño"

Por otro lado, esta gestión de las emociones también se puede aplicar a la relación entre los progenitores y los hijos. Lo primero que recalca el experto es que "no se puede tratar igual a un adulto que a un niño". "Muchas veces cometemos el error de hablar de tú a tú a un hijo cuando realmente no tienen el cerebro todavía formado", indica.

En ese sentido, Cuéllar desvela tres consejos claros. En primer lugar, "escuchar de verdad". "Como padres, a veces damos consejos demasiado rápido, pero lo que los hijos necesitan no es una solución inmediata, sino sentirse escuchado y comprendidos". El segundo sería "el ejemplo". "Los hijos aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Muchas veces no nos hacen ni caso, pero si yo gestiono mi enfado gritando, pues ellos van a aprender gritando también, y eso va calando en la personalidad de una persona".

Por último, el tercer consejo se trata de "poner palabras a las emociones". "Hablar en casa de lo que sentimos, enseñarles a identificar y expresar lo que a uno le pasa", explica.

Incluso en las etapas más difíciles

Esto se aplica incluso en las etapas más difíciles, como la niñez o la adolescencia, cada una con "sus propios retos". Así, el experto señala que mientras que en la niñez el mayor conflicto sería poner nombre a las emociones, en la adolescencia es "aceptar que necesitan reafirmar su identidad, es decir, disponer de su propio espacio".

"La clave está en acompañar sin imponer. A veces los padres creen que amar es sobreproteger, cuando en realidad amar es ese dar ese espacio y, al mismo tiempo, estar presente".

Lo peor que se puede hacer, vivir "en piloto automático"

Sabiendo qué es lo que se debe hacer, toca otra pregunta: ¿qué es lo que no se debe hacer? Según Cuéllar, "ignorar las emociones", que hace que se acumule "como una mochila invisible que, más tarde o más temprano, va a pesar demasiado". "Es un error pensar que ser fuerte es no sentir, es al contrario, la verdadera fortaleza está en reconocer lo que sentimos y decidir qué hacemos con ello", apunta.

De hecho, en opinión del experto, tener una "mala" inteligencia emocional influye "más de lo que nosotros creemos". En el trabajo, "marca la diferencia entre un jefe que inspira y otro que solo manda", advierte. En las relaciones personales, como era de esperar, puede generar conflictos. Pero donde Cuéllar incide es en cómo afecta a la salud física, no solo mental.

"Todos sabemos que un estrés más gestionado se traduce en enfermedad y dolencia. Te diría que muchas enfermedades hoy en día son causadas por esa gestión del estrés", asegura. Por ello, concreta, la práctica de parar, respirar y escucharnos es la primera puerta hacia una vida "mucho más plena".

'¿De qué va esto de la vida?'

Tras una carrera de más de veinte años en el sector del turismo, Félix Cuéllar, nacido en Mérida pero afincado en León, pone su esfuerzo y talento en el mundo de la inteligencia emocional como coach educativo después de cursar el Máster de Coaching con Inteligencia Emocional y PNL, de D’Arte Human and Business School.

En su libro '¿De qué va esto de la vida?', su primera obra publicada, combina experiencias personales, reflexiones y ejercicios prácticos para vivir "con mayor consciencia". Según Cuéllar, su trabajo invita "a detenerse, mirar hacia dentro y hacerse preguntas que de verdad importan". "Es un libro para leer con calma, para volver a él cuando uno sienta que ha perdido el rumbo", explica.