A pocos metros del negocio actual
Multiópticas se muda y ocupará un simbólico local en Mérida: nueva ubicación y más espacio
La reapertura está prevista para finales año
Multiópticas estará de mudanza próximamente en Mérida. La empresa española experta en servicios ópticos trasladará su local y aprovechará el cambio para hacerse con un espacio más amplio. A finales de este año o como muy tarde a principios del 2026 dejarán de despachar su amplia selección de monturas graduadas y de sol, así como dar atención especializada en salud visual, en su ubicación actual de la calle Santa Eulalia y se irán a otro establecimiento. A pocos metros.
Carteles
Fue el que ocuopó hace unos años Zara Kids (moda infantil del grupo gallego de Inditex). Con esta futura reapertura, los vecinos de la capital regional y los residentes de los pueblos de alrededor podrán experimentar una mejora en la experiencia de compra y disfrutar de una mayor área de productos. Diferentes carteles en el escaparate anuncia la próxima apertura. Cabe destacar que Primor (reconocida cadena de perfumerías) se instaló en 2021 en el local que dejó Zara en la calle San Francisco.
