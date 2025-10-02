Mérida abraza a su Policía Nacional y despide con emoción al comisario Aurelio Fernández

La Policía Nacional de Mérida ha festejado este jueves los Santos Ángeles Custodios y ha estado arropada por la sociedad emertiense. En un acto de celebración en el Templo de Diana, los agentes han conmemorado su patrón junto a otros compañeros de la Guardia Civil y la Policía Local, diferentes autoridades del ámbito político, condecorados y los familiares. Un día para reconocer la labor incansble de los policías que, desde cada espacio de la capital extremeña, trabajan sin descanso todos los días del año para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Himno de España

Una vez que ha sonado el himno de España, la actividad ha comenzado con el discurso del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha destacado que Mérida es una de las ciudades más seguras de España y ha mostrado su agradecimiento por la coordinación que existe entre los cuerpos de seguridad del Estado.

Celebración del día de la Policía Nacional en Mérida. / Javier Cintas

"Si volviera a nacer, sería policía"

Asimismo el regidor ha tenido bonitas palabras de gratitud por los servicios prestados de la mano del comisario de la capital, Aurelio Fernández, al llegarle en los próximos meses la jubilación, en una ceremonia en la que Osuna le ha entregado el prestigioso Escudo de la Ciudad. El jefe de la Policía Nacional se despedirá del cargo en un momento en el que las cifras de criminalidad sitúan a Mérida como una de los municipios más seguros del país. En su intervención, Fernández ha asegurado sentirse "satisfecho" en sus ocho años al frente del comisaría y 45 de servicio. Por eso, Aurelio ha querido "destacar la labor de los grandes profesionales policiales que hay en la capital extremeña". También ha apuntado con orgullo que "si volviera a nacer, sería policía".

Distinciones

En el evento tampoco ha faltado, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta, Abel Bautista, así como la subdelegada del Gobierno de España en Badajoz, Maribel Cortés. La ceremonia ha vivido uno de los instantes más vibrantes con la entrega de condecoraciones. Más allá de los discursos y las distinciones, lo que ha quedado muy claro y muy bien reflejado es que la capital extremeña cuenta con una Policía Nacional preparada y comprometida con el conjunto de la sociedad.