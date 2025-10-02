Su relación con el textil le viene gracias a su padre
De Mérida al hotel Hilton de Cáceres: la historia de una marca de ropa que cose éxito internacional
El emeritense Marco Antonio Tovar diseña uniformes con mucha clase para ir a trabajar
Su relación con el mundo del textil le viene gracias a su padre. Hace unos cuantos años que Marco Antonio Tovar decidió convertir su pasión y su forma de entender la moda en una profesión. El emeritense creó su propia marca, Weark–Tovar, en el 2016 y gracias al esfuerzo, el trabajo y la constancia de toda la plantilla, la empresa ha ido creciendo con el paso del tiempo hasta posicionarse como diseñador de uniformes de trabajo en diferentes sectores, así como de vestimentas para el Carnaval de Badajoz, la fiesta de Emerita Lvdica, clubes de pádel o equipos de balonmano… apostando por diseños exclusivos y los mejores materiales. Todas las piezas las realizan con esmero desde la fábrica que tienen en el polígono industrial El Prado y en el taller de una tienda física de la calle Marquesa de Pinares.
Muy contento
Ahora mismo Marco Antonio se encuentra en un momento dulce y feliz, y parece haber dado con la tecla para seguir creciendo, ya que ha sido el encargado de idear y crear los trajes de trabajo de los empleados del nuevo hotel Hilton de Godoy de Cáceres. “Es muy buena oportunidad para acercar el diseño a muchísima gente. Me encuentro muy contento con el trabajo realizado”, ha explicado con ilusión a este periódico. De igual forma, Weark-Tovar fabrica ropa para clínicas dentales, escuela de vuelos de pilotos en Barcelona, entre otras compañías a nivel nacional e internacional.
Un reto maravilloso
En palabras de Tovar y desde su laboratorio o centro de diseños, el responsable del negocio ha asegurado que “la confección de la ropa es siempre un reto maravilloso y muy importante para la marca. Además de adaptarse a las necesidades específicas del encargo debe mostrar la imagen con la que queremos que los clientes nos identifiquen”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jardín vertical reducirá la temperatura, tendrá riego automático y embellecerá Mérida
- Repunte 'alarmante' de la siniestralidad vial en Mérida: 1.000 multas en dos meses por pisar el acelerador
- 3.000 viviendas y 12.000 empleos: esto es lo que promete el nuevo Plan General Municipal de Mérida
- Trasladado al Hospital de Mérida un joven de 15 años herido tras sufrir un accidente con un quad
- Mérida ultima la transformación de la Rambla en plataforma única
- Mérida gana 30 aparcamientos gratuitos para los vecinos
- El Teatro Romano de Mérida: inversión eterna con rentabilidad milenaria
- Mérida aprueba de forma inicial el Plan de Movilidad Urbana Sostenible sin la unanimidad del pleno