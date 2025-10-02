Susto en un popular pub de Mérida por el desmayo de una mujer en el cuarto de baño

En la tarde de este jueves una mujer de mediana edad ha tenido que ser trasladada al Hospital de Mérida por los servicios sanitarios después de sufrir un desmayo en el cuarto de baño de un popular pub de la plaza de España. El suceso ha tenido lugar sobre las 17.00 horas y hasta el lugar se han desplazado una ambulancia y un coche de la Policía local.

Clientes

Han sido los camareros del establecimiento los que han alertado al 112 para que atendieran rápidamente a la mujer, según han informado a este periódico unos clientes que se encontraban en la terraza del local. Todo ha quedado en un susto y tras la intervención del equipo médico, que, después de atenderla en el pub, han optado por llevársela al hospital emeritense.