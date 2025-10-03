La administración sigue abonada a la suerte
La fortuna no se cansa de visitar Mérida y esta vez lo hace con un pellizco del primer premio de la Lotería Nacional
La Pajarita, situada en la avenida Juan Carlos I, reparte 30.000 euros del sorteo de este jueves
La noche de este pasado jueves terminó con muy buenas noticias en Mérida. La suerte volvió a sonreír una vez más en la administración de loterías 'La Pajarita', ubicada en la avenida Juan Carlos I. En esta ocasión y como ya viene siendo costumbre hace tiempo, repartió un décimo del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional (31709), agraciado con 30.000 euros. Miguel Ángel Mazo, responsable del establecimiento, ha apuntado con entusiasmo a El Periódico Extremadura que este es el quinto gran premio que reparte en los últimos tres años (todos del sorteo de la Lotería Nacional).
Punto de referencia
La administración se ha convertido en un punto de referencia para la suerte en la capital extremeña. Mazo ha explicado que "he vendido un décimo al azar de este primer premio y desconozco a quién le ha podido tocar, aunque lo más probable es que sea alguien del barrio o de la ciudad ya que son mis clientes más habituales". Asimismo, Miguel Ángel confía en que la racha continúe para seguir "dando alegrías a la gente". Otras localidades agraciadas con este premio han sido Higuera de la Serena, Bilbao, Capdepedra (Illes Balears), Madrid, Torremolines, Lorquí (Murcia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Almensilla (Sevilla), Dos Hermanas, Valladolid, Burjassot, Ontinyent, Valencia y Alicante.
